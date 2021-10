Misiones reportó cinco contagios y sumó otra jornada sin muertos a causa de Covid

viernes 08 de octubre de 2021 | 16:56hs.

Misiones reportó este viernes cinco casos positivos de coronavirus y sumó otra jornada sin muertos, según el Ministerio de Salud Pública. Así, se mantiene la tendencia de no registrar víctimas mortales y ya son once días de no notificar óbitos.

Con este nuevo registro, desde la llegada de la pandemia a suelo misionero, se registraron 36.440 casos positivos y 702 personas fallecidas. Además, son 35.666 las personas que lograron recuperarse del virus (ocho en las últimas horas).

#ParteEpidemiológico -

Fuente: Ministerio de Salud de la provincia de Misiones pic.twitter.com/cqKovkuD3n — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) October 8, 2021

Según consignó Salud Pública en su parte diario, los nuevos pacientes contagiados pertenecen a las localidades de El Alcázar (1), Panambí (1), Apóstoles (1), y Posadas (2).

De ellos, cuatro pacientes poseen un nexo epidemiológico establecido, mientras que una persona no posee un nexo epidemiológico establecido. Misiones posee 72 casos activos con dos pacientes internados.

Posadas con 23 casos y Apóstoles con 10, son las localidades que presentan más casos activos. Las personas aisladas de manera preventiva alcanzan a 651.

A nivel nacional

El Ministerio de Salud Pública de Nación confirmó este viernes 753 nuevos contagios y otras 28 muertes por coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas.

De esta forma, el país alcanzó los 5.265.058 casos y los 115.444 fallecidos por Covid-19.

Actualmente hay 19.530 pacientes cursando la enfermedad, de los cuales 981 están internados en terapia intensiva.