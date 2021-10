Karen Ayelén da Silva es la nueva reina virtual de la fiesta del inmigrante

viernes 08 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Honrar las raíces inmigrantes se da de diferentes maneras en la fiesta más convocante que reúne tradiciones y herencia en el Parque de Naciones de Oberá.

Portugueses, checos, italianos, árabes, italianos, alemanes, polacos, brasileños, ucranianos, paraguayos, nórdicos, españoles, rusos, franceses y japoneses abren la puerta de sus casas, danzan y elaboran los más deliciosos platos para recordar a los ancestros que hicieron patria en esta tierra colorada lejana y extraña. Representar a cada colectividad y ser elegida para representar a la Fiesta Nacional del Inmigrante es uno de los mayores honores de quienes trabajan año a año en pos de la fiesta. Quince embajadoras de las respectivas culturas lucieron trajes típicos de antaño y contaron pormenores de sus costumbres para convencer al jurado por un lado y al público por el otro, para ser elegidas reina nacional.

Finalmente, quien logró cosechar más votos a través del portal elterritorio.com.ar fue Karen Ayelén Da Silva, que al cierre de esta edición fue coronada como Reina Virtual en la 41a edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante sobre el escenario mayor del Norguss Jacob.

La joven es oriunda de la Capital del Monte y obtuvo el 29,75 por ciento de los sufragios de un total de 19.131 votantes que ingresaron a la web y se acercaron al stand del Decano en la fiesta.

Karen tiene una larga trayectoria en la fiesta, integró el ballet Mocidade. Es profesora en Biología (estudia para la licenciatura) y técnica superior en Gestión Ambiental.

Su ascendencia es directa de su madre, quien es brasileña. Orgullosa de llevar la banda verde-amarela alegó: ‘‘Siento una gran emoción al portar estos colores que son tan significativos y representativos para mí, y agradezco a la colectividad que confió en mí para que pueda representarlos y lo haré con amor, respeto, humildad y con algo que caracteriza a esta colectividad, mucha alegría’’, manifestó quien sorprendió en el desfile inaugural con su constante gran sonrisa.

El podio de la elección virtual se completó con Natasha Micaela Aspe, de la casa nórdica con 9,85 por ciento de los votos (1687) y Dana Nicole Moniec de la polaca con 1427 votos (8,33 por ciento).

Noche coronación

El pabellón de espectáculos se colmó anoche de banderas de cada país, para alentar a cada ‘soberana’. A diferencia de otros años de aliento masivo, por protocolo, se designó previamente a un grupo de representantes de cada colectividad. También a tono a los tiempos atípicos, en la previa a traspasar su responsabilidad, Jazmín Hultgren subrayó que no esperaba estar tanto tiempo a cargo de estos atributos. “Para una persona como yo, que estuvo siempre en el ballet, en la cocina, esto es un honor increíble. Estoy emocionada fui muy feliz y y creo que pude llevar todos los mensajes que fui cosechando en cada colectividad”, destacó. En esa línea ponderó el trabajo minucioso y dedicado de todos los que hacen la fiesta y adelantó que desde hoy seguirá en el ballet nórdico y colaborando en distintas acciones de su colectividad. “Me llevo el cariño de todos, me voy feliz porque siento que hemos vuelto con una segunda revancha luego de la pandemia y sé que va a haber Fiesta por mucho tiempo más. Estoy orgullosa de poder representar mis raíces, mi familia, a mi querida colectividad y a la Fiesta Nacional del Inmigrante” manifestó y le dedicó a su sucesora: ‘‘lo que representamos engloba mucho esfuerzo, no solo de los que iniciaron la Fiesta, sino también de los que día a día la hacemos’’.

Con una nueva representante para engrandecer la fiesta, la alegría se extiende contra todo pronóstico este fin de semana. Por un lado la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Inmigrante informó ayer que aún quedan entradas disponibles para los espectáculos de hoy del Chango Spaciuk y de Amar Azul, mañana. En tanto, si bien el domingo será una jornada extendida hasta las 4 de la mañana, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Bien Argentino, no podrá presentarse el domingo en la última jornada de la 41a edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante.



Programa

Hoy

De 10 a 14 Entrada Gratis. Desde las 14: Generales al Predio: $500.- Jubilados: 200.- Entrada al Escenario Mayor: Zona 1: $ 2500

Zona 2: $ 2000

20. Mujeres en cuarentena

n Chango Spasiuk

04. Cierre del Predio.

Mañana

Cobro de Entradas: desde las 10 y hasta las 16 $ 200.-

Entrada: Desde las 16 en adelante: Generales al Predio:$ 500.

Jubilados:$ 200.-

Entrada al Escenario Mayor: Zona 1: $ 2500

Zona 2: $ 2000

Zona 3: $ 1500

15. – TARDE DE LOS NIÑOS (Escenario Alternativo)

20. Doble 5

- Amar Azul

04. Cierre del Predio.

El show de Bien Argentino que sería el domigo, se suspendió.