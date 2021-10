Sebastián Méndez fue confirmado en la lista de la Selección que competirá en el Sudamericano Juvenil

miércoles 06 de octubre de 2021 | 7:39hs.

Fueron años de búsqueda y de trabajo intenso para cumplir el sueño de vestir la celeste y blanca y ayer, cuando las redes sociales se recompusieron, el grito de Seba no se hizo esperar. El nadador posadeño Sebastián Méndez Brandt (17) vio su nombre en la lista que representará a la Argentina en el Torneo Sudamericano Juvenil.

“Fue una mezcla de sensaciones y emociones porque esto es mi sueño desde hace mucho tiempo, siempre quise representar a la Argentina y ponerme la remera de la selección y al final se me dio. Hace dos años vengo buscando una participación así a nivel internacional”, señaló feliz el representante del Capri.

Sebastián será el único misionero en la cita que se realizará del 8 al 13 de noviembre en Lima, Perú.

La semana pasada el misionero había realizado una brillante actuación en Buenos Aires, en el Torneo Fenaba, y había hecho marca sudamericana al consagrarse campeón en los 50 metros libres con un tiempo de 23s61/100 con su mejor registro. Además de otras dos medallas con buenos registros y esto, más su gran potencial que viene registrando en los selectivos nacionales, lo ponen entre los mejores del país en Juveniles e incluso ya obtuvo podios en mayores.

“Las oportunidades vienen, hay que estar listo nomás. Nunca dejé de entrenar y se dio”, añadió el posadeño.

Desde el año pasado se dio un salto a la madurez de Sebastián y para él fue clave el trabajo con la psicóloga deportiva Mariher Sarcos. “Hice un cambio en mi estructura mental, que lo estoy trabajando con la psicóloga deportiva que me ayudó bastante y fueron mejorando mis entrenamientos y eso se vio después reflejado en la competencia”.

Y justamente la semana pasada, se dio un torneo clave para poner en práctica las herramientas adquiridas. “Fue una competencia fantástica, pude bajar la mayoría de mis tiempos que hace mucho tiempo tenía la meta de bajar y quedé muy satisfecho”.

De la espera al grito

Ayer las redes sociales como Facebook, Instagram y la de mensajería Whatsapp sufrieron una falla de varias horas y recién por la noche volvieron a estar activas juntos el día clave para Seba y la ansiada lista al Sudamericano.

“Fue de una alegría incontenible, porque me senté a ver si habían vuelto a funcionar las redes sociales y en Facebook, en la página oficial de los profesores, estaba la lista pero encima comenzaron en la primera página con los juveniles más chicos y mi nombre no aparecía. La volví a cargar y no aparece nunca la segunda página; al rato recién apareció y pegué un grito -risas- y mi papá preguntó ‘qué está pasando’ y le dije que clasifique y mi mamá salió corriendo. Fue un momento emotivo que siempre lo recordaré”, compartió el misionero.

Es que para los padres también es una recompensa por ser un eslabón importante en todo este proceso que lleva años. “Mi mamá se emocionó mucho por todo este tiempo que ella me ayudaba, me llevaba a cada entrenamiento y se siente como un logro para ella también”, añadió Seba.

Ya en cuanto a sus metas para la gran cita, el actual mejor nadador de la provincia explicó que apunta a “poder disfrutarlo lo mayor posible, hacer nuevas amistades y poder ganar una medalla o estar cerca”.

Este será el primer viaje con la selección para Seba que hace 13 años nada y los últimos siete de manera competitiva. “A veces me pongo a pensar la trayectoria, cómo salí y mis inicios y me emociono. Lo charlamos con el Colo -Gustavo Breitenbruch, su entrenador- y él dice que lo importante no es el haber ganado, sino mantenerse motivado y disfrutar de este camino que es largo”.