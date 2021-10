Opciones de entrepiso para generar nuevos espacios en el hogar

lunes 04 de octubre de 2021 | 0:00hs.

Si en casa o en la oficina el espacio es generoso, en altura y profundidad, se cuenta con la posibilidad de crear un entrepiso, y con él, un montón de espacios y sensaciones más. Este nuevo piso que se proyecta en forma de balcón, en el espacio interior, rompe con la verticalidad de un ambiente. Además permite crear sectores con diferentes características espaciales y, donde antes había un ambiente, ahora hay 3 o más.

Un entrepiso es cualquier superficie plana horizontal que pueda ser transitable y que pueda resistir el peso de una persona o elementos sin caerse. Según el arquitecto Rodrigo Ibáñez Schaer hay distintos tipos y pueden ser metálicos, de madera, de madera y metal, de hormigón, de losa alivianada, entre otros.

“En casi cualquier casa que esté construida se puede realizar un entrepiso, siempre hay que evaluar distintos factores como por ejemplo qué tipo de estructura tiene la casa, si tiene mampostería portante, si es una casa de madera, hay que analizar también el tipo de estructura que tiene, el estado en el que se encuentra esa estructura y hay que analizar si tiene la resistencia suficiente para poder realizar un entrepiso que esté apoyado sobre la estructura existente. De no poder realizarse se puede proyectar una estructura que sea independiente, que puede estar o metida dentro de la mampostería o puede estar apoyada sobre la mampostería, donde la estructura quede a la vista. Si se elige esta segunda opción hay distintos materiales con lo cual que se pueden revestir las columnas, con sistema de construcción en seco por ejemplo hay muchas posibilidades para tapar las columnas”, explicó Ibáñez Schaer.

Claramente, no cualquier espacio es apto para un entrepiso, también hay que tener en cuenta que el lugar donde se planea construirlo debe contar con algunas condiciones ineludibles. Para empezar una casa con entrepiso debe tener una determinada e importante altura, que permita estar derechos y cómodos en ambos pisos; luego espacio suficiente y proporciones adecuadas para disponer los muebles, la escalera de acceso y poder circular cómodamente tanto arriba como abajo.

Existen diferentes tipos de entrepisos y, en este sentido, el arquitecto comentó que la elección dependerá del uso y el resultado que se espera.

“Lo ideal sería la construcción en seco porque tiene menos contaminación en relación a la limpieza, es decir, no hay que fijarse el lugar de acopio de los materiales o para para la mezcla, justamente en espacios que generalmente no hay en una casa, La construcción en seco se hace con perfiles metálicos o de madera que no ocupan tanto espacio y es más fácil para poder maniobrar dentro de la casa y el tamaño de las estructuras son más chicas que en una obra tradicional con hormigón armado o mampostería”.

La madera es un material tradicionalmente aceptado para un entrepiso. Parecen ser una solución ideal para realizar entrepisos en construcciones ya terminadas y con personas viviendo en ellas. Su rapidez y limpieza de montaje la hacen ideal para esos usos.

Es habitual que a los entrepisos de madera se los asocie a ruidos y crujidos cuando son transitados. Además de eso, se los acusa de no contar con buena aislación acústica. Esos problemas se solucionan con un adecuado diseño para lo cual se puede optar por dos soluciones: entrepisos completamente en seco y entrepisos mixtos (seco–húmedo).

“La mejor madera para hacer un entrepiso suelen ser las maderas duras, que son las que mejor resisten el esfuerzos y la acción de los agentes climáticos. A veces por economía se hacen cosas con pino y no tiene la resistencia suficiente, entonces hay que aumentar las secciones y terminan siendo estructuras un poco más grandes. O hay que poner más tirantes uno al lado del otro como para que pueda resistir el peso y evitar que se deforme con el tiempo. Pero hay tratamientos que se realizan que pueden funcionar, dependiendo del esfuerzo que va a resistir. Personalmente prefiero la construcción metálica o con madera por sobre la de hormigón y mampostería porque se ahorra mucho más tiempo” expresó el arquitecto.



Para tener en cuenta

Entrepiso flotante: Consiste en una capa de aislamiento que se coloca en el entrepiso de manera que una de las láminas queda unida a la base de la estructura mediante pegamentos o materiales que eviten que la lámina y base tengan contacto. Este tipo de entrepiso tiene como finalidad el aislamiento acústico entre dos plantas conectadas verticalmente una sobre otra.

Entrepiso de madera: Se construye a partir de una estructura de vigas de madera que sirven como soporte de láminas o una serie de vigas del mismo material que cumplen con la función de losa. Este tipo de entrepiso ofrece beneficios estéticos a las construcciones y son de instalación práctica.

Entrepiso metálico: Se trata de entrepisos que utilizan materiales como el acero o el hierro, tanto en vigas como en láminas que lo conforman.