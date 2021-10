Proponen herramientas para cuidar al paciente odontológico

domingo 03 de octubre de 2021 | 17:52hs.

El Primer Congreso Panamericano de Odontología se realizó el 3 de octubre de 1917 en Santiago de Chile, y allí se fundó la Federación Odontológica Latinoamericana (Fola), que con más de 90 años de vida institucional está conformada por los 20 países de la región que representan a 350 mil odontólogos, casi el 50 por ciento del recurso humano mundial. Con posterioridad se estableció aquel día histórico, 3 de octubre de 1917, como Día de la Odontología Latinoamericana.

Días antes de esta nueva celebración, el Colegio de Odontólogos de la Provincia fue anfitrión del acto inaugural de la asamblea de la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos (Faco), que reúne a todos los colegios de odontólogos del país. Este acontecimiento viene de la mano con los objetivos que se propuso la nueva comisión directiva del colegio: la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión y la regulación de honorarios.

En relación a estos proyectos, el presidente del Colegio de Odontólogos de Misiones, Rubén Quagliozzi, explicó en qué instancia está cada uno.

“El proyecto de ejercicio ilegal de la profesión tuvo hace un par de semanas el edicto en comisión de salud, es decir que ya está listo para ser tratado en Cámara de Diputados y el proyecto de ley de regulación de honorarios ya fue presentado y estamos haciendo fuerzas para que pueda salir lo antes posible”.



Regular los honorarios

Durante la pandemia muchos pacientes se vieron con la dificultad de encontrar odontólogos que no cobren plus o, en algunos casos, que atiendan con obras sociales y prepagas. Muchos profesionales decidieron que era mejor trabajar sin las prestadoras debido a que los pagos se atrasaban y que no correspondían a los costos de un tratamiento o atención. En medio de esa lucha estaban los pacientes, que tuvieron que pasar para más adelante sus arreglos o pagar el monto total en efectivo.

“Las obras sociales y prepagas venden un servicio que no cumplen, porque los honorarios que ellos pagan no cubren ni el 40 por ciento del valor real de las prestaciones que necesitamos los odontólogos para trabajar. Pagan hasta 120 días atrasados y termina siendo un dinero que no sirve para pagar costos y ahí el odontólogo se ve en una situación de conflicto con el paciente. Por eso venimos a proponer una solución, no proponemos números descabellados, porque la ley de regulación de honorarios también tiene como parámetros los sueldos misioneros”, explicó Quagliozzi, y agregó que la supuesta cobertura del 100 por ciento que las prepagas venden a los pacientes es, en realidad, sólo un 30 por ciento del costo -en Misiones- de un tratamiento.



Intrusismo en la profesión

Otro punto que afecta a la sociedad es la confianza que se deposita en la persona que debe curar las dolencias bucales. Se debe tener presente que sólo quienes tienen título habilitante pueden tomar decisiones sobre la salud bucal.

En este sentido, el presidente del colegio amplió que “hay muchas personas que no tienen título y hacen trabajos en la boca de la gente. Algunos sacan dientes y generan una hemorragia o infecciones, así también después vemos casos de cáncer bucal, vemos atrocidades en la boca y por eso decimos que esta ley no es útil solamente para el odontólogo sino que lo es para la sociedad”.

“Ahí es donde radica la importancia de estas dos leyes que estamos convencidos que son herramientas necesarias para el buen ejercicio de la odontología”.

Desde el Colegio también expresaron que lo que se busca es unir a los trabajadores para hacer valer sus derechos.

“No solamente estamos haciendo un ejercicio para trabajar con el colega, sino que también es una institución que se está abriendo a la sociedad para poder brindar información y atención de calidad”. z