Irá a juicio una mujer que para robar usaba una identidad falsa

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:03hs.

El Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América elevó recientemente a juicio oral el expediente judicial que investiga las andanzas de una mujer de 59 años que a principios del año pasado, bajo engaños y una identidad falsa, se quedó con dinero en efectivo y elementos de valor de al menos dos vecinos de Puerto Leoni y Jardín América.



Se trata de Irma Amanda López, quien por si fuera poco también contaba con una orden de detención desde Buenos Aires por no regresar de una salida transitoria del penal bonaerense en donde purgaba una condena por 14 años por otro robo.



La mujer, que fue detenida en abril del 2020, se había hecho conocida un par de semanas antes por denunciar un supuesto hecho de rapto y abuso sexual por parte de un vecino de San Vicente, en un albergue de esa localidad.



No sería la primera acusación de este tipo que hizo la implicada, ya que al momento de su declaración indagatoria, en Jardín América, por los hechos de robo, acusó que un remisero de esa localidad también se había propasado sexualmente con ella, aunque según consignaron fuentes consultadas por este medio, en ninguna de estas dos pesquisas por abuso se pudo comprobar los supuestos ataques hacía la estafadora.



Meses atrás, el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América rechazó un pedido de prisión domiciliaria que fue planteado por el abogado defensor de la imputada.



Dicho requerimiento se argumentó en un supuesto tratamiento médico por el que debía pasar la acusada fuera de la dependencia policial donde estaba detenida, pero que para la Justicia nunca estuvo probado.



De denunciante a denunciada

A finales de marzo de 2020, utilizando el nombre de Carmen Beatriz Matas, la implicada se presentó en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional VIII para denunciar que fue raptada durante varias días, período en el cual fue víctima de abuso sexual por parte de Leopoldo D. S. (44). Este último es propietario de un hospedaje de San Vicente, quien en compañía de su padre, de 77 años, habrían sido los responsables de los ataques sexuales.



A partir de esta denuncia, autoridades municipales de San Vicente y vecinos de Dos de Mayo, brindaron asistencia, colectas y hasta consiguieron trabajo a la mujer en la capital provincial.



Fue allí en donde las verdaderas actividades de la mujer salieron a la luz. Según consta en las investigaciones, durante varios días Elsa C. (66) dio refugio a la presunta víctima de abuso, quien en una oportunidad narró los ataques que vivió en San Vicente.



Sin embargo, durante su corta estadía, ciertas actitudes de la mujer y varias contradicciones en su relato comenzaron a llamar la atención de la dueña de casa.



En una oportunidad, Elsa reconoció que sintió dormirse luego de una comida que su huésped había preparado. Esto último obligó a la sexagenaria a dar aviso a integrantes de la Línea 137, quienes con apoyo de la Policía de Misiones, constataron que Matas llevaba entre sus pertenencias una valija que había sido denunciada como robada, varias semanas atrás, a una vecina de Jardín América.



Fue aquí que tras el cotejo de la identidad de la sospechosa se logró detectar que utilizaba una identidad falsa, y luego de una serie de grises en su relato, fue detenida y trasladada a Jardín América para rendir cuentas ante el Juzgado local.



Golpeó a una discapacitada

Sobre las causas que pesan sobre la implicada, trascendió que en febrero del 2020, López se presentó en la vivienda de Ignacia Martha L, una anciana de Jardín América a quien imploró alojamiento ya que adujo no tener lugar donde quedarse.



Dos días más tarde, la imputada utilizó algún tipo de somnífero para dormir a la dueña de casa, y tras maniatar y golpear a la nieta de Ignacia, de 18 años y discapacitada, se llevó dinero en efectivo, celulares y otros elementos de valor.



Además de esta denuncia, un vecino de Puerto Leoni, identificado como Antonio S. (82), reconoció a la misma sospechosa como la responsable del hurto de su tarjeta de débito con la cual cobraba su jubilación. En este caso, trascendió que la acusada habría engañado al anciano y hasta vivió varios días junto al denunciante.