Calu oficializó su nueva identidad

viernes 01 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Una buena noticia llegó a la vida de Calu Rivero en las últimas horas. Es que la actriz, que tanto había luchado para ser llamada Dignity, finalmente lo logró, y lo compartió con su millón de seguidores en Instagram.

A través de una story, publicó una foto en la que se ve la parte de su documento de identidad en donde firma como tal. A fines de 2019, se había cortado el pelo y se cambió el nombre, como parte de una transición que comenzó años atrás. “Es una nueva actitud de vida”, dijo en diciembre de 2019 tras comenzar a usar “Dignity”

“Estoy con una nueva piel, una nueva identidad a la que yo elegí llamar ‘Dignity’, Dignidad. Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo”, continuó su explicación en ese momento. “Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea. Creo que tiene que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero exponerme a situaciones que me hacen sentir mal’’, cerró.