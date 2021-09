Engel de vanguardia, del pincel al pixel

jueves 30 de septiembre de 2021 | 1:21hs.

El arte plástico tiene un aliado inaudito para perpetuarse en el tiempo: la tecnología. Ejemplo de vanguardia, Ernesto Engel se convirtió ayer en uno de los primeros artistas del mundo en albergar una serie de obras digitalmente a través del blockchain.

Hace unos meses Christie’s, la reconocida casa de subastas británica, anunció por primera vez la venta de una obra digital con un récord en millones y un paso a la historia para su autor, augurando lo que depara al comercio de arte.

Una obra original siempre gozó de un valor monetario, histórico, social relevante y hoy, gracias a esta nueva herramienta, los identificadores electrónicos confirman que los objetos de colección digitales son auténticos y están seguros.

En alianza con la empresa Black Panther Group, radicada en el Parque Tecnológico de Misiones, con quien ayer oficializó la firma del convenio, Engel pasará a la virtualidad una serie de 25 obras, de las cuales cuatro ya fueron ejecutadas y para sumar dramatismo al ritual de eternizarlas en esta cadena de bloques, aprovechará el ritual del Karaí Octubre para incinerar las obras físicas.

‘‘Desde hace mucho tiempo estoy tratando de desprenderme de las cosas físicas, no estar apegado y hace muchos años que pienso que el cuadro, una vez que lo termino, dejó de ser mío’’, arrancó argumentando Engel sobre la decisión de realizar la quema. ‘‘Además, es difícil mantener la obra física, porque si llegara a ser el caso de que aumentara el valor, yo no tengo una infraestructura como para conservarlo. Cuando la obra vale mucho dinero tiene que tener una temperatura y humedad constantes para poder conservarla y además tendría que tener seguros y más...’’, agregó sobre la posibilidad de mantener intacto sus valores gracias a la certificación de autenticidad y propiedad llamada Non Fungible Tokens (NFT).

Artistas, empresas, celebridades, se suman cada vez más a esta tendencia que parece ser el futuro del almacenamiento online.

De la mano de este nuevo concepto, ilustradores, empresarios, diseñadores digitales, influencers pueden vender sus trabajos directamente, sin intermediarios, de forma más exclusiva y con un tipo de información incluida en esos metadatos del NFT que hasta ahora era imposible incluir con precisión.

‘‘Es una tecnología que permite transportar valor, es una certificadora de valor. Esta cadena de bloques que es pública, certifica que una obra es original. Crea el concepto escasez digital y unicidad, que sea algo único’’, confirmó Matías Monzón, de Black Panther Group, la empresa que hace seis años incursiona en tecnología blockchain y las criptofinanzas.

‘‘Tiene un gran potencial descentralizador’’, entendió sobre este novedoso formato. ‘‘En este caso lo que estamos haciendo es descentralizando todo lo que son las obras de arte. Se puede cargar diferentes conceptos, datos, como lo son una obra de arte, una imagen... y en esta ocasión lo que se va a guardar es una obra de arte con la voz del artista contando de qué se trata’’, explicó sobre el convenio con Engel, a quien llegaron con la propuesta y los recibió muy abiertamente.

‘‘Estaba dispuesto a escuchar y eso, para nosotros, ya es muchísimo, que artistas se abran a escuchar esta nueva difusión y nos encantó no sólo lo predispuesto que estaba sino que se sumara a hacer algo tan trascendental como quemar la obra’’, graficó Monzón.

La serie de obras en la que trabaja Engel son un mates representativos de cada provincia y uno del país. Ya confeccionó las de Misiones, Santa Cruz, Corrientes y Jujuy y realmente al ver de cerca las obras, cuesta pensar en destruirlas. El difícil desapego.

‘‘Es un choque de paradigma porque plantear quemar una obra de un artista tradicional y que sólo quede de forma eterna en un formato digital es algo que muy pocas veces se ve’’, resumió Monzón sobre el compromiso y coraje de Engel. z