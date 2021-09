GP Rusia F1 2021: ¿La ruleta rusa?

martes 28 de septiembre de 2021 | 18:52hs.

Lando Norris lideró casi toda la carrera salvo unas vueltas al inicio de Carlos Sainz (Ferrari) que también partía en la primera fila en el circuito de SOCHI de 5.848 mts y 19 curvas a orillas del Mar Negro y a los pies de las nevadas montañas del Cáucaso. Tercero en la cuali apareció George Russel (Williams). Todo indicaba que veríamos una excelente carrera en el circuito ruso.

Tras una complicada clasificación (4to) el campeón Lewis Hamilton (Mercedes) se llevó la victoria con la aparición de la lluvia, marcando nuevo récord con 100 carreras en el 1er escalón del podio de la Formula 1 y alcanzar el liderazgo en el campeonato, aunque a solo 2 puntos de Verstappen.

El talentoso Norris que aposto a no entrar a cambiar neumáticos salió perdiendo no pudiendo lograr un merecido 1er triunfo en la F1. No se puede reprochar a Norris quedarse en la pista y no entrar a boxes, faltando 5 vueltas para el final, lo que si hizo Hamilton, ambas decisiones eran válidas, el joven piloto arriesgó y no ganó se gana o se pierde … así es.

Es importante remarcar que los equipos evalúan constantemente la estrategia no solo la de ellos sino la de los demás rivales, van haciendo simulaciones desde las fábricas en tiempo real para ver el momento indicado para entrar a boxes y que salgan a pista sin tráfico, la estrategia esta amarrada al consumo o degradación del neumático que montan y ese cálculo puede fallar, peor es con el clima que es impredecible no siempre que se dice que va a llover llueve y tampoco se puede medir la intensidad es la naturaleza…

Quien realizo una carrera impresionante fue Max Verstappen (Red Bull) que largó último por el cambio de motor y llegó 2do. Completo el podio Carlos Sainz cada carrera más afianzado en su Ferrari. Gran carrera de Fernando Alonso (Alpine) que acarició el podio pero finalizó 6to.

Checo Perez (Red Bull) y Rcciardo (Mc Laren) sufrieron lentas paradas en boxes que no les permitieron una mejor clasificación.

Carrera con muchas alternativas que pronostican buenos espectáculos para lo que viene, restan 7 fechas de un muy buen campeonato de la máxima categoría del automovilismo mundial.