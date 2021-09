EL FESTEJO ESPERADO

sábado 25 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

“El circuito me cayó bien; adaptamos la moto y me sentí cómodo”, dijo el piloto de Leandro N. Alem (medio).

“El circuito me cayó bien; adaptamos la moto y me sentí cómodo”, dijo el piloto de Leandro N. Alem (medio).

El circuito mundialista Villicum de San Juan fue escenario de una enorme performance del Rosamonte Racing Team. En el marco de la 4ª fecha del Superbike Argentino, el equipo de la tierra colorada logró ayer dos podios más que importantes.

En la categoría R3 Cup, el piloto de Leando N. Alem, Nahuel Santamaría -quien partió desde la primera posición tras la pole position conseguida el jueves- no tuvo fisuras en las últimas vueltas para romper la racha negativa y lograr un importante triunfo con un tiempo de 2:03.525.

La lucha del misionero fue con el local Mauricio Quiroga, quien finalmente terminó segundo. Tercero arribó y Leandro Bagnarelli, mientras que el apostoleño Esequiel Gómez terminó en un merecido cuarto puesto, tras largar octavo.

Ambos pilotos misioneros están prendidos al campeonato y buscarán sumar importantes puntos en las últimas fechas para llegar con chances al título.

“Hace mucho que buscaba la victoria, no lo hacía desde 2018. El circuito me cayó bien, me sentí cómodo y en la moto tuvimos que trabajar para adaptarla y lo hicimos bien con el equipo”, remarcó Santamaría.

“En la final cometí un error faltando tres vueltas pero pude hacer una carrera rápida para conseguir la victoria. Vamos a seguir trabajando de la misma manera en las próximas fechas”, cerró.

Otros dos representantes

En la Superbike, categoría mayor, Luciano Ribodino tuvo una formidable largada con la ‘Kawa’, aunque en el tramo final el cordobés y representante del Rosamonte Team rompió la bomba de nafta faltando media vuelta y vio la bandera a cuadros en la sexta posición.

Finalmente en la Stock Open, Diego Zapaya tuvo una muy buena actuación finalizando tercero y fue partícipe de otro podio para Misiones,.

La próxima presentación será en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el 24 de octubre.