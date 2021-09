Caso Fiorella Aghem, el debate: "Le reventaba todas las cosas, la estrangulaba y después le daba flores y bombones"

miércoles 22 de septiembre de 2021 | 13:38hs.

"En este momento vos te jugás todo y nosotros nos jugamos nuestro prestigio profesional". La arenga del abogado José Aranda continuó con una plegaria tomado de la mano con su colega en la defensa, Marcos Hirch, y su cliente -a quien iban dirigidas esas palabras- Leopoldo Borovski (23), acusado de asesinar a su ex novia, Fiorella Itatí Aghem (20), en la localidad de San Vicente, entre la noche del 28 de febrero y la madrugada del 1 de marzo de 2019.

La escena no pasó desapercibida en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Oberá, donde esta mañana el sindicado femicida comenzó a ser juzgado por el delito de "homicidio agravado por razones de género", que podría significarle una pena de prisión perpetua.

Borovski llegó, desde la unidad penitenciaria de Puerto Rico, alrededor de 20 minutos antes del inicio del debate oral y se unió a los letrados. Permaneció inmutable durante la lectura del auto de elevación a juicio y despliegue de la carga probatoria en la que quedó nuevamente expuesto como un hombre "celoso, controlador y agresivo", a quien la víctima había denunciado por violencia de género logrando una restricción de acercamiento mutua que nunca fue cumplida.

"Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Será que podemos vernos? Te extraño, te amo, besos y abrazos. Sos todo para mí preciosa", fue el último mensaje de texto que Borovski le mandó a Fiorella, a las 20:15 de ese último día de febrero de hace dos años cuando la vieron juntos en la Ford Ranger doble cabina de su propiedad. Cuatro días después un peón rural la encontró muerta, estrangulada en un yerbal situado en las afueras del pueblo.

Durante toda la mañana el acusado evitó cruzar miradas con los testigos, entre los que estaban sus ex suegros, aunque en algunos tramos de las declaraciones se vio motivado a cruzar información con sus defensores. En su rostro no hubo gestos indicativos sentimientos, ni siquiera en el momento de máxima angustia como lo fue la declaración de la mamá de Fiorella.

Cuando tuvo que enfrentar a los jueces -Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Miguel Orlando Moreira- prefirió nuevamente el silencio. Habló solamente cuando la fiscal, Estela Salguero, le preguntó si ratificaba lo que había expresado en un escrito presentado en la etapa de instrucción, en el que dio su versión de los hechos. Dijo sí y volvió a su lugar de imputado.

La primera edvertencia

Mercedes Pereira Gómez es la mamá de Fiorella, y su testimonio fue uno de los más valiosos en la primera jornada de debate en razón de que expuso no solamente los aspectos relacionados con la personalidad del acusado, sino a los episodios de violencia que vivió su hija -a su decir- en manos de éste y las barreras con las que se topó en el ámbito policial cuando quiso denunciar la desaparición de su hija y las sospechas hacia Borovski.

"Es doloroso para mí estar acá, esto no debería haber pasado si la justicia hubiera actuado debidamente. Había varias denuncias, me duele en el alma", declaró la mujer y en esa línea agregó que el acusado "era como mi hijo, casi vivía en mi casa, era el novio de mi hija durante tres años, lo conozco de chiquito si fueron juntos a catequesis, la primaria hicieron en escuelas distintas y se reencontraron en la secundaria".

"Después de terminar la secundaria comenzó con los celos porque ella viajaba todos los días hasta Aristóbulo del Valle para estudiar el profesorado de lengua. La cuestionaba por algunas aplicaciones que ella había bajado a su celular, por sus amistades, hasta rompió su teléfono por eso. Cuando me entero hablo con Borovski, en mi casa, le dije que no hiciera eso con mi hija porque me costaba comprar otro celular para que pueda estudiar y estar comunicada, no gano mucho. Le rogué que no vuelva a hacer y quedo todo ahí. Siguió la relación", manifestó.

Sobre eso dijo que en "en julio de 2018 el acusado le llevó a Fiorella a Picada Zulma, dice qué para llevar alimentos al personal de una chacra que su familia tenía allá, era de noche y en la camioneta empezó a cuestionarla por celos y mi hija le dijo que quería terminar la relación, porque era muy conflictiva y él le respondió que se iba a matar porque ella le iba a dejar, la agredió. Esa noche ella volvió lastimada pero no me contó nada porque yo salía a la mañana para trabajar y al regreso me pidió ayuda porque tenía miedo. Comenzó a llorar, le hablé y le dije que tenía que salir de la relación, hacer la denuncia y salir, que no podía seguir así".

"Siempre fue un manipulador"

Recordó Mercedes que ese día fue la primera vez que acompañó a su hija a la Comisaría de la Mujer de San Vicente para radicar una denuncia por violencia en contra de Borovski pero que todo terminó minimizado a instancias de la intervención de una policía, a quien identificó como Débora Iglesias, quien por un lado "impidió que ingresara para acompañar a mi hija y la convenció de que haga apenas una exposición".

"Me atendieron malísimo, por eso digo que no tenía que haber pasado esto. Me dijeron que no podía participar con mi hija en la denuncia que iba a hacer, que ella era grande y que tenía que hacerlo sola, que espere afuera y pusieron una guardia para que no ingrese. Estando en la comisaria no pude ayudar a mi hija. Salió con una exposición, no con una denuncia", lamentó.

Dijo que en ese momento pensó "que si sacaba a mi hija de la relación terminaba todo, hasta fui a hablar con los padres del muchacho, le dije que mi hija estaba mal, que él la lastimaba pero siempre fue manipulador (por Borovski), negaba todo. En parte esos padres también son responsables porque se le pidió ayuda con el hijo pero siempre lo protegieron, estoy segura de que lo cubrían. Le reventaba todas las cosas, la estrangulaba y despues le daba flores y bombones".

Noticia en desarrollo...