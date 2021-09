Pochettino sacó a Messi y la Pulga no disimuló su bronca

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Llamativamente en el encuentro entre PSG y Olympique de Lyon que terminó en victoruia local por 2 a 1, Mauricio Pochettino decidió reemplazar a Lionel Messi a los 30’ del segundo tiempo. Cuando se cruzaron fuera de la línea de cal, el futbolista tuvo un curioso gesto mientras el entrenador le hacía una pregunta. ¿Le habrá disgustado su salida?



No me gusta salir, es más prefiero entrar y jugar menos” había confesado en una oportunidad la Pulga. El que parece que no estaba al tanto de eso era el entrenador argentino del París Saint-Germain, que decidió enviarlo al banco y que su lugar fuera cubierto por Hakimi.



Messi se fue con los suplentes sin ninguna sonrisa en el rostro. En medio del trayecto se cruzó con Pochettino y ante una pregunta del entrenador, pareció mostrar cierta displicencia a la hora de contestarla, con un gesto como diciendo “No sé”. Cuando llegó a las bancas, se sentó y Leo Paredes dialogó con él, aunque parecía estar inmerso en una nube de indignación por el reemplazo.



Y pese a haber contado con Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María como titulares, al PSG le costó vencer a Olympique, pero lo logró, gracias a un gol agónico de Mauro Icardi. Así, el conjunto parisino salvó el invicto y sigue como líder.