El Parque de la Ciudad vuelve a imponerse como espacio recreativo

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Él abre las ventana temprano para ver cómo se presenta el día. Las nubes que se ven no presagian que vaya a llover, así que todo está más que bien. Sólo resta cargar sillones, la carne, los cubiertos, la mesa plegable por si acaso, la conservadora, los elementos deportivos y cosas de los chicos. Una vez que se verifica que esté todo en orden, suben todos al auto para salir rumbo al Parque de la Ciudad. El horario importa porque si bien el predio es grande y hay parrillas, éstas no son suficientes los domingos. El parque es un lugar que los posadeños eligen porque ofrece la oportunidad de estar en un lugar al aire libre, verde, donde se pueden realizar actividades deportivas, distraerse, sentarse a la sombra de los árboles para saborear mates, tereré o la bebida favorita, mientras el asador prepara la carne que irá a la parrilla.



En la entrada hay recepcionistas que toman la temperatura y pasan el sanitizante en las manos de los visitantes, un protocolo impuesto en contexto de pandemia de Covid-19. No se cobra entrada. Hay asfalto en un tramo del paseo, y se observa que hay obras que se están llevando a cabo, al parecer destinadas a un sector de gastronomía, comenta uno de los habituales.



Los antiguos sanitarios están siendo refaccionados y para suplir su falta hay distribuidos unos baños químicos. Si bien existen algunas parrillas construidas, también se pueden alquilar unas móviles metálicas confeccionadas con tambores cortados por la mitad a los cuales se han soldado las patas. Este punto es importante para los vecinos que concurren y es que hacen falta más, señalan.



Es un espacio al que concurren familias para reunirse al menos una vez por semana, se juntan para compartir el asadito dominguero, o con la excusa de algún cumpleaños. Los chicos pueden disfrutar de un picadito futbolero, de tirar al aro en las canchas de básquet, de los juegos infantiles o simplemente de correr por el pasto.



En un sector hay una tropilla de caballos ensillados y atados a los árboles. Forman parte de un servicio que José Cidade brinda desde hace más de 30 años. “Habíamos parado un poco por la pandemia, pero gracias a Dios se está superando la crisis mundial y empezamos de vuelta, porque esto es la frutilla en la torta, como yo digo, del Parque de la Ciudad. Los caballos son mansos y cuando alguien accede a ellos, hay un guía que lo acompaña, por más experimentado jinete que diga ser el que suba al caballo”, explica el dueño de una docena de corceles.



“Acá permanentemente hay mejoras, ahora están trabajando para dar a las personas el baño que merecen. Me parece bien los cambios que hacen, pero hay que atender a que la gente viene a hacer una vida de campo, despejarse, comer un asadito, andar a caballo, cosas que le hacen bien a la salud”.



Javier está en el medio de una gran humareda, prepara un asado para muchas personas, cuenta que forma parte de una fundación (Reto) cuyos miembros se acercaron al lugar para festejar la finalización de un encuentro.



Varias mujeres están sentadas en círculo compartiendo un tereré. Mirta, de la familia Vivero, cuenta que llegaron a las 8.30 para poder conseguir lugar. Son familiares y amigos que se reunieron para compartir un cumpleaños infantil. Elvio y Humberto son dos de los varones que preparan la carne que en un rato más colocaran sobre la parrilla y que será parte del festejo del octavo cumpleaños de Tomás. Humberto vino de Ituzaingó junto a los suyos.



Marcos llegó junto a su familia a las 9 y ya no encontró lugar, así que debieron conformarse con alquilar la parrilla móvil para poder encender su fuego. El resto ellos lo trajeron, las sillas, la mesa, también la ensalada, las bebidas y los pollos que su esposa Angélica cocina en un disco, para el deleite de la familia.



Marcos señala las parrillas fijas que tienen también bancos para comentar que los que hay son pocos y que eso es lo que está faltando, porque son muchos los visitantes que tiene el parque los domingos.



Este espacio público de la ciudad es usado por familias, grupos de jóvenes, gente amiga que concurre desde temprano y queda hasta las 18 aproximadamente.



Incluso algunos permanecen más tiempo, ya que la iluminación lo permite y usan las canchas de vóley para jugar.



Una alternativa para el disfrute de aquellos que no tienen un patio, o un espacio abierto, amplio donde cocinar y tener contacto con la naturaleza, que por el momento exige llevar asientos para un confortable día de camping.

Oxígeno en plena cuarentena

El 4 de septiembre del año pasado, la Municipalidad de Posadas habilitó el Parque de la Ciudad para reuniones sociales al aire libre de hasta diez personas, sólo los viernes, sábados y domingos. La Costanera, sin embargo, no estaba autorizada para ese fin, puesto que allí se hacían caminatas recreativas o la utilizaban los corredores.



El viernes 28 de agosto de 2020, el presidente Alberto Fernández autorizó, después de cinco meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus, las reuniones al aire libre. Misiones acompañó la decisión del mandatario nacional días después, a lo cual le siguieron los municipios de la provincia, definiendo qué espacios estarían habilitados bajo protocolo.