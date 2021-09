“No inventen”, pidió Canosa ante rumores sobre su salud

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

La pasada semana, la controvertida conductora Viviana Canosa se ausentó en tres oportunidades de su programa Viviana con vos por el canal A24.



A partir de su ausencia, comenzaron a circular rumores que indicaban que la conductora se había contagiado de coronavirus y que, a pesar de ello, había retomado sus actividades en el canal. Por esa razón, decidió romper el silencio en las redes sociales y mostró varios documentos médicos, entre los que se incluye el resultado de un test de Covid-19.



“¡Estoy en reposo!”, contó Canosa en su cuenta de Twitter. “¡Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas! Muchísimas gracias”, añadió en la publicación.



En ese mismo posteo, compartió el resultado del análisis de laboratorio que demuestra que no está infectada con el virus.



En un segundo tuit, la conductora sumó dos recetas firmadas por el Dr. Di Sanzo que validan que su cuadro de salud nada tiene que ver con un contagio de Covid-19. “¡Muchas gracias y por favor no inventen!”, exigió Canosa, aunque no contó la causa de su ausencia.