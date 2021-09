La tercera ola podría tener menor impacto en el país

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La alta tasa de vacunación sumada a la gran cantidad de personas que se infectaron con coronavirus en la última ola en el país podría provocar que la variante Delta no haga crecer tanto la curva de casos como en los países del Hemisferio Norte y, a la vez, no se registren tantas hospitalizaciones ni muertes, aseguraron especialistas a Télam.

"El tamaño de la ola Delta podría ser menor de lo que está sucediendo en el Hemisferio Norte porque tuvimos mucho más contagiados que ellos y porque logramos contener su ingreso con las restricciones a los vuelos y eso nos permitió seguir avanzando con la vacunación", dijo el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Rodrigo Quiroga.

En ese sentido, explicó que el tamaño de esa ola dependerá de cómo la sociedad mantenga las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación y distancia), de la posibilidad de vacunar a niños y adolescentes, de las restricciones que se puedan mantener para evitar aglomeraciones de personas no vacunadas y el cuidado en las escuelas.

Para Humberto Debat, virólogo y miembro del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), "a la hora de hablar de una tercera ola hay que desacoplar frecuencia de variantes con brote epidemiológico". "Por ejemplo, el aumento de las variantes Mu y Delta en Chile está sucediendo con una curva de casos que baja, es decir, allí la Delta no está generando un aumento descontrolado de contagios", precisó.

Debat coincidió en que "en la Argentina estamos dejando atrás una segunda ola donde hubo más de dos millones de casos notificados, lo que implica que hubo unos 12 millones de contagios". Y agregó: "A eso hay que sumar más de 48 millones de dosis de vacunas aplicadas".

"Entonces estamos con una población con una altísima cobertura ya sea inducida por la vacuna o por la convalecencia muy reciente, y esto implica decenas de millones de argentinos donde el virus tendría más dificultades para circular", añadió.

No obstante, Debat remarcó que en el mundo las terceras olas llegan, por lo que "no hay ninguna evidencia que permita decir aquí no va a suceder; en la Argentina la tercera ola va a llegar, no se sabe si en dos semanas o en dos meses, y lo que se espera es que haya un desacople entre casos notificados y hospitalizaciones y muertes".

El especialista señaló, además, que puede haber una "dificultad para apreciar cuando comiencen a aumentar los casos porque la vacunación va a hacer que muchos sean asintomáticos o leves; entonces la gente no se va a testear, esto podría impactar en la capacidad de previsión".

Por su parte, el físico e investigador del Conicet, Jorge Aliaga, afirmó que "los casos están bajando mucho y de manera muy auspiciosa, pero cada vez que esto sucede se realizan muchas aperturas y esto es siempre un riesgo".

"Si ahora están entrando vacunas que podrían inmunizar a personas de 12 a 17, lo ideal sería esperar un mes hasta tener a esta población también vacunada para hacer aperturas; de paso hace más calor y eso favorece la ventilación", explicó Aliaga.

La variante de preocupación Delta es dominante a nivel global con excepción de Sudamérica.

Sobre la forma en la que las variantes compiten entre sí por su prevalencia en la región, Debat señaló que "en el Sur de Brasil Delta ya es predominante y desplazó a Gamma (Manaos), y en el resto de ese país es muy probable que esto suceda con el tiempo porque Delta es la variante con mayor transmisibilidad que se ha detectado hasta el momento".