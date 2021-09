Vecinos reclamaron obras a través del voto en Tobuna

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Tobuna forma parte del circuito electoral 75 A, de la localidad de San Pedro. En ese lugar votan alrededor de 1.164 electores. No obstante, algunos de ellos durante las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) llevadas adelante durante la jornada del último domingo, decidieron mostrar su descontento con el gobierno actual.



Para ello, colocaron en el sobre donde debía ir la boleta de algunos de los espacios, una hoja escrita a modo de protesta por servicios básicos insatisfechos. En la misma solicitaron una comisaría, acceso asfaltado y una oficina del registro de las personas.



Más allá de esta situación, la jornada electoral se desarrolló de forma normal en San Pedro, sin el registro de ningún otro inconveniente, únicamente se indicó desde ese municipio que resultó llamativa la protesta de estos 140 vecinos de Tobuna, que decidieron reclamar en las urnas de esta manera.



La boleta propia confeccionada por dichos electores tenía a modo de sublema la inscripción “Tobuna Unidos” y mencionaba los reclamos.



Fue por esta razón que del total de 640 votos emitidos en el paraje, 140 fueron finalmente anulados. En forma detallada, en la mesa 2018, 20 hubo votos anulados, 22 en la mesa 2019, 39 en la mesa 2016 y 59 votos nulos en la mesa 2017, respectivamente.



Al respecto, los vecinos que llevaron adelante la protesta inédita, argumentaron en este sentido que “con esto quisimos hacerles saber que se tratan de obras y servicios que hace mucho nos prometieron y esperemos que cumplan con lo que prometieron, nosotros tenemos acá una persona que está a cargo del registro, pero no tiene ningún equipamiento no puede hacer casi nada, estos equipos fueron promesa en campaña anterior, lo mismo con la comisaría, tenemos un solo policía sin móvil para más de 5 mil habitantes”.



El descontento de los moradores de Tobuna se viene haciendo notar desde hace varios meses ante el incumplimiento en la ejecución de obras, en particular el tan anhelado asfaltado del acceso, que fue resuelto el viernes último luego de varias manifestaciones y cortes de ruta.



Participación en San Pedro

San Pedro fue una de las localidades que menor concurrencia a las urnas tuvo en estas elecciones primarias.



Sólo el 58,45% de los sampedrinos se dirigieron el domingo a cumplir con el deber cívico, según manifiestan los resultados de la Dirección General del Centro de Cómputos de Misiones. Es decir, de 10.955 vecinos empadronados, asistieron a votar 18.741.



En tanto, en esa localidad también hubo un alto porcentaje de votos en blanco. Fueron 555 en total, significando así el 5,07% del total de votos, un número considerable en relación a otras comunas.

En cifras

1.164 Electores están empadronados en Tobuna, paraje que depende administrativamente y forma parte del circuito electoral de San Pedro.

58,2% Las mesas que se dispondrán De los vecinos de San Pedro fueron a votar el último domingo, un porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta que la media provincial fue del 65%.