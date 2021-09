Paulo Londra y otra buena noticia: será padre nuevamente

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Mientras todos sus fanáticos esperan ansiosos el desenlace del conflicto legal con Big Ligas y el regreso de Paulo Londra a los escenarios y la música, el cantante sorprendió a sus seguidores con una nueva noticia: será nuevamente papá.



Lo confirmaron el domingo por la noche mediante una historia de Instagram. “Hola gente de Instagram, ¡Se viene otra nenita! , dijo el artista al lado de su pareja, Rocío Moreno, y su hija de un año, Naomi Isabella.



A pocos minutos de comunicar la noticia, sus seguidores viralizaron la noticia a traves de Twitter junto al hashtag #PapaRapper.



Paulo y Rocío ya son padres de Isabella, su primera hija, que nació hace poco más de un año. Al igual que este segundo anuncio, en abril de 2020 Paulo había utilizado las redes sociales para contar a sus fanáticos que Rocío estaba embarazada.



“Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy contentazo (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios”, había dicho.