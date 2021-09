Tuvieron que reemplazar a 25 autoridades de mesa en Posadas

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El secretario nacional electoral en Misiones, Eduardo Bonetto, resaltó en diálogo con Radioactiva 100.7 que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) se desarrollaron sin mayores incidentes. Lo único que demandó cierta logística es el reemplazo de las autoridades de mesa que por diversos motivos no asistieron a cumplir con la convocatoria cívica.



“Una elección tranquila, sin inconvenientes, en general, bien. Por la mañana fuimos reemplazando las autoridades faltantes y eso nos deja tranquilos porque se pudieron abrir todas las mesas. Tuvimos charlas con los fiscales y con los delegados sobre las cantidad de personas que podían entrar, pero en general fue una jornada tranquila sin mayores inconvenientes”, explicó Bonetto.



Sobre los problemas que tuvieron que solucionar, Bonetto detalló: “En Posadas faltaron unas 25 autoridades de mesas, que tuvimos que ir reemplazando. En esta ocasión se designaron suplentes cada dos mesas, que se los convocó, que voten a primera hora y que queden disponibles para el caso de que ocurra un reemplazo y cuando los necesitamos, los convocamos y la jornada pudo seguir”.



Por otro lado, Bonetto dio las pautas que deben seguir las personas que no votaron: “Deben ingresar a través del sitio web https://infractores.padron.gob.ar/ donde dejan sus datos y ahí justificar la causal de su no voto, según el articulo 12 del código electoral nacional algunas de las causas son distancia, razones medicas, entre otras”.



Respecto a lo que quedó pendiente para la elección de noviembre, Bonetto explicó: “Pediría que las autoridades de mesa se capaciten mas, porque hicimos Zoom para despejar dudas, pero tuvimos poca concurrencia, en eso necesitamos mejorar, en mayor participación de las autoridades de mesas y se capacite para despejar dudas”.



El funcionario nacional explicó que la principal preocupación fue el cumplimiento del protocolo sanitario: “Se cumplió con todo el protocolo sanitario y esa era la mayor preocupación que teníamos todos en este acto electoral y se cumplió, como fue esperar la gente afuera de la escuela evitar la aglomeración de gente”.



Por su parte, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, destacó el amplio operativo en las escuelas de la provincia. “Se realizó un despliegue total, en todas las localidades estuvieron los agentes sanitarios trabajando a pleno en conjunto con las fuerzas policiales y todo el estamento electoral”.