Phil colliins Confesó que ya no tiene fuerzas para tocar la batería

sábado 11 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Los problemas de salud de Phil Collins han podido con él. El músico de 70 años confesó en una entrevista para la BBC que apenas puede sostener los palillos de la batería que una vez tocó junto al grupo Genesis, y posteriormente en solitario. “Me encantaría, pero hay ciertas barreras físicas que me lo impiden”, declaró.

Collins se sinceró sobre su estado físico en una entrevista que dio para promocionar el tour de Genesis por los Estados Unidos, que comenzará el 23 de noviembre.

Al baterista lo “frustra” no poder hacer lo que mejor se le da, tras 13 años desde su último concierto con la banda. “Me da mucha pena porque me encantaría estar ahí, tocando con mi hijo”, afirmó. Esta vez será Nicholas Collins, de 20 años, quien acompañe a Tony Banks y Mike Rutherford en nombre de su padre. Sin embargo, según la revista británica NME, Collins podría subir al escenario únicamente a cantar.

La gira fue anunciada en marzo de 2020 con motivo del 40 aniversario de la banda, pero luego fue pospuesta debido a la pandemia del coronavirus. Una gira que prometía a los fans la vuelta del baterista a los escenarios, que llevaba sin pisar uno junto a sus compañeros de grupo desde 2007.

Ya entonces había hablado sobre la confianza que tiene en su hijo como músico: “Cuando quiere, Nic casi puede llegar a tocar como yo. Soy una de sus muchas influencias. Él sabe hacerlo bien y tiene prácticamente mi misma actitud y eso es un buen comienzo”, aseguró. Una relación familiar fraterna que dista mucho de la que tiene con su hija Lily Collins, la protagonista de la exitosa serie Emily en París, que se casó en secreto hace unos días con su prometido Charlie McDowell.

La relación con su hija Lili

En 2017, la joven actriz aseguró en una entrevista para el diario español El País que su padre nunca la ayudó a alcanzar sus metas: “Nunca llamó a un productor, a un director, a un agente, a nadie. Fue mi madre quien metió lo mejor del Hollywood dorado en mi cabeza”, dijo refiriéndose a Jill Tavelman, con la que el baterista estuvo casado hasta que Lily cumplió cinco años.

Fue entonces cuando se filtró en los periódicos que la estrella del rock había dejado a Tavelman por otra mujer a través de un fax que envió a su casa de Sussex: “Estoy tan enfermo y cansado de tu actitud, Jill. No volveré el jueves. No espero que te guste nada de lo que pasó, por supuesto que no. Eres tu quien se debe sentir ofendida de que deba elegir estar con otra persona. Tu eres la que tiene el maldito problema. Estoy enamorado de Orianne y deseo estar con ella. Amo a mi hija y volaré para verla cuando tenga un día libre durante la semana. Esto al menos nos mantiene a todos lo más felices posible, dada la situación”.

Posteriormente argumentó que le mandó el texto a su esposa porque no atendía el teléfono. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. No solo marcó un antes y un después en la relación con su hija, sino que hizo que las ventas de sus discos se resintieran. A pesar de que la ausencia de Phil Collins hizo mella en la infancia de la actriz, aseguró en su libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me (Sin filtros: sin vergüenza, sin arrepentimientos, solo yo) que no siente rencor: “Te perdono por no haber estado cuando te necesité y por no ser el padre que esperaba. Te perdono por los errores que cometiste y, aunque parezca que es muy tarde, aún no lo es”, escribió esperanzada.

¿Otra gira?

El músico, que se unió a Genesis en los años 70, no está seguro de si volverá a actuar después de que termine la inminente gira programada. “Todos tenemos ya una edad y no tengo claro si quiero volver a hacer giras”. A pesar de que su compañero Rutherford dejó caer en 2017 que la banda podría volver a reunirse por el 50 aniversario del grupo, Collins no lo tiene tan claro.

En 2015 se realizó una cirugía de espalda, de la que habló en una entrevista con la revista Billboard en 2016. Si bien la operación fue exitosa, su recuperación posterior no fue sencilla.

En el medio además sufrió una caída y eso le generó nuevos problemas de salud. Su vida profesional empezaba a tambalearse. “No sé si alguna vez estaré lo suficientemente en forma como para volver a tocar la batería. Mi brazo izquierdo ha cambiado, es una cuestión de los nervios. La cirugía de espalda a la que me sometí fue excelente y no tuve ningún problema, pero luego, cuando me estaba recuperando con muletas, me caí y me fracturé el pie”, explicó, asegurando que, ya entonces, le costaba andar.

Tras su recuperación, sufrió una grave caída en la habitación de un hotel en el que se alojaba en 2017, donde se golpeó la cabeza con una silla. Después de recibir puntos, reconoció por segunda vez que su salud física estaba empezando a deteriorarse.

Collins comenzó su carrera haciendo rock progresivo junto a Genesis, pero posteriormente se desmarcó y siguió su rumbo en solitario. Llegó a ganar un total de ocho premios Grammy y tuvo una exitosa carrera que se prolongó en los ochenta y los noventa, con canciones mundialmente conocidas como You Can’t Hurry Love y Another Day in Paradise.

Otro golpe al corazón

El año pasado, el músico sufrió un inesperado golpe al corazón cuando su tercera esposa, Orianne Cevey, le avisó por mensaje de texto que su matrimonio había terminado: “Encontré a otra persona y me gustaría intentar ver si puedo volver a ser feliz”.

El mensaje se lo envió en julio de 2020 y en agosto, Cevey se casó en secreto con el guitarrista Thomas Bates, en Las Vegas.