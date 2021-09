Vuelta a casa y bajas de ‘premier’

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El plantel del seleccionado argentino de fútbol arribó ayer a la madrugada al aeropuerto internacional de Ezeiza, luego de la controversia generada con las autoridades sanitarias de San Pablo que obligó a la suspensión del partido de la sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante el local Brasil.



Los delegación completa llegó a bordo del vuelo chárter AR1977, de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó a las 0.19 tras haber despegado desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, de San Pablo, a las 21.36, e inmediatamente se dirigió a su concentración en el cercano predio de AFA.



Allí, en la burbuja de Ezeiza el grupo a cargo del entrenador Lionel Scaloni aguardará por el encuentro del próximo jueves a las 20.30, en el estadio Monumental, de River, por la décima fecha ante Bolivia, donde habrá un 30 por ciento del aforo que ascendería a unos 21.000 aficionados.



El regreso, para el que fue clave la gestión del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, a quien el presidnte Alberto Fernández le pidió que garantizara el retorno de todos los integrantes de la delegación a Buenos Aires, se produjo después de una jornada bochornosa donde hubo un partido que empezó a jugarse en el estadio Arena Corinthians, de San Pablo, y se terminó suspendiendo a los cuatro minutos.



Esto sucedió cuando ingresó al campo de juego una autoridad sanitaria representante de Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) para impedir la prosecusión del encuentro porque dentro del campo de juego se encontraban tres futbolistas provenientes del Reino Unido (el arquero Emiliano Martínez, el defensor Cristian Romero y el volante Giovani Lo Celso). En la platea estaba el cuarto: Emiliano Buendía.



Este organismo obliga a todas las personas que lleguen desde Gran Bretaña o hayan pasado por allí en los últimos 10 días, a realizar un aislamiento por espacio de 10 días al pisar suelo brasileño.



Ya había algunos indicios desde el sábado, pero la delegación argentina, según indicaron dentro del propio campo de juego el técnico argentino, Lionel Scaloni y el capitán, Lionel Messi, nunca fue informada al respecto.



“Hace cuatro días que estamos acá y nunca nos dijeron nada, pero ahora dejaron empezar el partido para suspenderlo enseguida”, se quejó Messi ante las mismas autoridades sanitarias, ataviado con un chaleco de fotógrafo que, en medio de la crítica situación, provocó la hilaridad espontánea de su compañero, Paulo Dybala.



Con el apoyo amistoso de su amigo Neymar y la empatía del propio entrenador brasileño, Tite, los conciliábulos fueron y vinieron, el equipo argentino se retiró del campo de juego, permaneció en el vestuario esperando garantías para poder viajar al aeropuerto y viajar la totalidad de sus integrantes de regreso a Buenos Aires.



Después llegaron los lamentos por la situación desde la Conmebol y la AFA a través de sendos comunicados, mientras que la Fifa informó que sobre el futuro de este partido “habrá más información a su debido tiempo”.



Por lo pronto el próximo 7 de octubre ya Argentina estará jugando nuevamente por la undécima fecha de Eliminatorias ante Paraguay, en Asunción, y allí otra vez surgirá seguramente la controversia respecto de si podrán viajar los futbolistas que actúan en la Premier League, algo con lo que sus propios clubes tampoco están muy de acuerdo.



Los brasileños habían convocado a nueve jugadores que actúan en la Premier League para esta ventana de septiembre, pero a la luz de todos estos bemoles desde afuera y dentro de su país, finalmente decidieron dejarlos de lado. Argentina no fue por el mismo camino.



De regreso a Inglaterra

El defensor Cristian Romero y el volante Giovani Lo Celso se sumaron ayer a las bajas del arquero Emiliano Martínez y el mediocampista Emiliano Buendía para el partido del jueves ante Bolivia.



“Los jugadores Giovani Lo Celso y Cristian Romero también quedan desafectados para el partido con Bolivia y regresan a su club”, notificó la AFA en un comunicado de prensa.



De esta manera, los jugadores de Tottenham se sumaron a los del Aston Villa, club que había anunciado antes del inicio de la triple fecha que no serían de la partida para el tercer compromiso.



En consecuencia, el entrenador Lionel Scaloni no contó con estos cuatro futbolistas, los implicados en el escándalo de la suspensión del partido con Brasil en San Pablo, en el entrenamiento de ayer en el predio de Ezeiza.



Los marplatenses partieron este mediodía hacia Madrid y desde allí seguirán viaje a Croacia, donde cumplirán los siete días de cuarentena para evitar realizar el confinamiento en un hotel de Londres.

La Anvisa acusó al Bocha Batista y él respondió

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) acusó ayer a un empleado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de falsificar las declaraciones juradas de los cuatro futbolistas del seleccionado albiceleste acusados de incumplir la normativa federal de migraciones en ese país.



Lo curioso de la denuncia, según los documentos que publicó el portal O Globo, fue que el nombre de la persona señalada Fernando Ariel Batista, coincide con la identidad del DT del seleccionado Sub 20 y olímpico, quien no estuvo en ningún momento con la delegación que llegó el viernes a Brasil desde Caracas, Venezuela.



Así, el Batista se vio involucrado en el escándalo y tuvo que salir este mediodía a aclarar que no tiene que “nada que ver” con el asunto y que ni siquiera viajó con el plantel del seleccionado mayor que participa de la actual triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas. “Me da bronca que salga mi nombre ahí. Estoy en Buenos Aires y no pasé ni por Venezuela ni por Brasil”, dijo un atónito Batista.