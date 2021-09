Festejo misionero en Santa Fe

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

El jugador posadeño Alan Martínez, junto al tucumano Tomás Posse, se alzó con la victoria en el torneo de padel de 500 puntos, que se desarrolló en Esperanza, Santa Fe, y forma parte del circuito nacional de la Asociación de Jugadores Profesionalde de Padel Argentino (AJPP).



La competencia, que tuvo premios de 100.00 pesos, culminó en la noche del domingo con el gran festejo del posadeño que junto a Posse vencieron en la final a la dupla integrada por Lucas Danuzzo y Fernando Muñoz, por 7-5 y 6-3.



“Estoy súper contento que se me haya dado otra vez, y encima jugar con alguien que nunca antes había jugado”, señaló Alan tras la coronación con su par de Tucumán con el que fue el primer torneo haciendo dupla.



“Hablé con Tomi, quedamos para jugar y fuimos a probar y ver qué salía. Es difícil jugar con alguien que no conocés, pero nos complementamos bastante bien así que ahora vamos a jugar un par de torneos más y ver cómo nos va”, agregó el misionero que se había lesionado la muñeca, estuvo dos meses sin jugar y se preparó tan sólo un mes para este importante torneo.



“Me enfoqué más, estoy entrenando a full”, explicó y en cuento a verse campeón agregó tener “felicidad pura. Cada vez me dan más ganas de seguir entrenando y compitiendo”.