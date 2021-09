Iguazú: trabajan en la puesta en marcha de 3 pozos perforados

jueves 02 de septiembre de 2021 | 20:05hs.

Hace pocas semanas atrás el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento finalizó las obras de 4 pozos perforados en la ciudad de las Cataratas para paliar la crisis hídrica vigente, estas perforaciones abastecerán de agua a 2 barrios que continúan sin agua, barrio Nuevo Amanecer donde 35 familias hace 136 días se encuentran sin el líquido vital y barrio Primavera que registra familias con problemas de agua hace 6 años aunque no es la mayor parte del barrio, el tercero reforzará el abastecimiento en barrio San Lucas. Cabe destacar que las perforaciones aun no fueron puestas en funcionamiento porque las bombas sumergibles no llegaban a la provincia.

En la jornada de este jueves Ariel Franco propietario de la empresa que realiza las obras arribo a Iguazú para instalar las obras “Ya finalizamos el trabajo en barrio Nuevo Amanecer después de subsanar un problema de energía eléctrica. Terminamos el mismo trabajo en barrio San Lucas y ahora vamos a poner en funcionamiento el tablero de la perforación de barrio Primavera que ya tenía el equipo pero no contaba con energía eléctrica” explico en dialogo con este medio.

Está pendiente la instalación de las bombas en barrio 80 viviendas aunque pretenden finalizar hoy con este trabajo y quedará pendiente la perforación del barrio Nuevo Iguazú, porque no ha llegado el equipo y estiman que demoraría 30 días.

Cabe destacar que aún podría demorar algunos días la normalización del servicio en los barrios mencionados ya que en algunos faltaría culminar la conexión del pozo perforado a la red, desde IMAS indicaron que a más tardar el lunes estaría todo funcionando.