Di María: "Scaloni sabe que la selección es todo para mi"

jueves 02 de septiembre de 2021 | 10:18hs.

Ángel Di María vivió ese momento de una manera muy especial, "con un nudo en la garganta", porque como le confió al entrenador Lionel Scaloni, "la selección argentina es todo" para él.

"La verdad que mi relación con Scaloni siempre fue muy buena, y por eso me puse muy mal durante el tiempo en que no me convocaba. No lo entendía, porque venía jugando bien y sin embargo no me llamaba", le explicó a TyC Sports el ahora compañero de Lionel Messi en Paris Saint Germain (PSG).

"Por eso cuando no aguanté más salí a hablar de mi dolor públicamente y después de eso, a la siguiente convocatoria me llamó. Y al momento de reencontrarnos nos pusimos a llorar los dos y le aclaré enseguida que, con tal de estar, no me preocupaba ir al banco", apuntó.

"Fideo" remarcó que es "un tipo muy sensible", y por eso cuando le dijo a Scaloni que "la selección era todo" para él, el técnico "se emocionó también. Y por eso nos largamos a llorar".

"Y después, el día de la final con Brasil, Scaloni me llamó y me dijo que no estaba seguro de ponerme como titular o mandarme al banco. Le interesaba saber si sentía que podía aguantar todo el partido, y entonces le manifesté lo mismo que le dije en su oportunidad a Alejandro Sabella: vos sos el entrenador. Si tengo que jugar, juego, si tengo que terminar arrastrándome lo hago. Y si tengo que ir al banco, también".

Ese diálogo que tuvo con Sabella y tiene con Scaloni, no fue el mismo que mantuvo con Jorge Sampaoli, de quien fue muy crítico durante la entrevista, al confiar que con el actual entrenador de Olympique, de Marsella, "todo empezó muy bien y terminó muy mal".

"Es que me dijo cosas que después no eran así, como que el equipo era (Lionel) Messi, yo y nueve más, pero después de jugar un solo partido con Islandia me mandó al banco en pleno Mundial de Rusia; contra Croacia me limpió sin explicaciones y ni siquiera salí a calentar. Y si volví con Nigeria fue porque los más grandes teníamos que salir como siempre a poner la cara porque se venía la catástrofe", recordó.

Y sobre su presente en PSG con el capitán del seleccionado argentino como compañero por primera vez ("hubo un momento en que pude ir a Barcelona", reveló), contó que en su carrera "fue un orgullo jugar con los más grandes, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, pero faltaba la frutilla del postre, que era jugar con Messi en un club".