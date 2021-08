Santo Tomé: empleados judiciales reclamaron al STJ un pronto acuerdo salarial

martes 31 de agosto de 2021 | 16:46hs.

Como cada martes, los empleados judiciales de Santo Tomé unieron fuerzas y se manifestaron frente a la Cámara de Apelaciones ubicada por calle Caá Guazú. En esta oportunidad, se unieron al pedido en causa común los demás trabajadores del juzgado, es decir jueces y secretarios.

Carolina Branchi, empleada judicial y secretaria del sindicato que los nuclea en la localidad correntina, contó que el reclamo viene desde hace varios días. "Es un movimiento muy importante, nosotros, los empleados judiciales, estamos totalmente sorprendidos por el apoyo no solamente de nuestros compañeros sino también de los jueces, los secretarios de los distintos juzgados que se unieron, porque el aumento que nosotros estamos pidiendo es justo, es digno y es un beneficio para todos", dijo.

Señaló que hoy es día de acuerdos en el Superior Tribunal y es por ello que es el día que más presionan, porque por acuerdo tiene que salir el aumento solicitado.

"Los sueldos de los empleados judiciales, como antes se decía que por ser un empleado judicial tenía un sueldo importante, hoy ya no es así. Nosotros tuvimos el año pasado que hubo prácticamente un 45% de inflación, un 5% en julio, 7% en septiembre y en diciembre, a través de un acuerdo, nos daban un 5% en febrero y un 5% en marzo, correspondientes al aumento del año 2020. Quiere decir que nos dieron un 22% de aumento cuando la inflación había sido del 45%", expresó.

La gremialista afirmó que "en lo que va del año, cuando ya tenemos una inflación del 40%, a nosotros solamente en agosto nos dieron 10% de aumento. Los plus que cobran los empleados provinciales, los empleados judiciales activos no cobramos nunca. Nosotros no formamos parte de esos montos que cobran todos los empleados públicos provinciales".

No obstante indicó que estos reclamos se realizan en toda la provincia de Corrientes, en las localidades donde hay dependencias judiciales. "Hace rato venimos haciendo un quite de colaboración de 8 a 10. Hoy martes hacemos de 8 a 11, porque es una forma de presionar al Superior Tribunal. Sabemos que hoy una familia para no ser pobre tiene que cobrar más de 67 mil pesos y el 80% de los empleados judiciales cobra menos que eso", recalcó.