Alba Posse tiene todo listo para la tercera fecha del Misionero de Rally

El Gran Premio homenaje Mariano Marchiotti, que es organizado por la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), la Municipalidad de Alba Posse y fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) comenzó hoy con los reconocimientos de los tramos a correr, la administrativa y la técnica previa.

Los caminos están impecablemente presentado y el trabajo de la Municipalidad de Alba Posse fue resaltado por los pilotos y navegantes.

Los equipos se instalaron en la Costanera de Alba Posse donde levantaron sus talleres rodantes y ajustaron todos los detalles para la competencia de mañana.

Por la noche se realizó una exposición de los autos, motos y cuatriciclos en la Plaza Joven de Santa Rita, donde la gente pudo sacarse las fotos con los autos, siempre respetando los protocolos establecidos.

Mientras que mañana domingo se disputará la competencia sobre los dos tramos. Uno será entre San Francisco-Santa Rita de 7900 metros de extensión y el otro entre Santa Rita-Alba Posse de 8600 metros de extensión. Serán dos pasadas a cada tramo. La premiación será en la Costanera de Alba Posse.

Allende anunció que no sigue

El presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) Ignacio “Nacho” Allende, anunció hoy en la reunión de pilotos que una vez finalizado su mandato no se presentará para una nueva reelección.

Con emoción a flor de piel Allende comentó “es hora que las nuevas generaciones sigan los pasos de la AMPyNaR, no me voy a presentar en la próxima elección, quiero agradecer el apoyo de todos los que me acompañaron en cada una de las gestiones y los que no me acompañaron también les agradezco porque nos hicieron crecer. Agradecer el apoyo de cada piloto, navegante y mecánico. También quiero agradecer el apoyo de cada uno de los gobiernos que apoyaron al rally y de cada intendente que en todos estos años hicieron rally y eso hizo crecer la actividad en Misiones”.

“Cuando nosotros agarramos no había grupo de trabajo, llegamos a ser 14 autos y de ahí con el compromiso de todos dejamos hoy una AMPyNaR fuerte con casi 100 máquinas entre autos, motos, cuatriciclos y UTV en cada fecha, un grupo humano muy fuerte. Tenemos un predio propio, autos propios que se moviliza el equipo de la AMPyNaR. Sepan que acá van a tener una persona que va a apoyar al próximo presidente y voy a seguir trabajando para que el rally crezca todos los días. Para ayudar a la AMPyNaR y al rally no hace faltan títulos, siempre voy a estar para dar una mano a la próxima comisión”, dijo Allende entre lágrimas al anunciar su retiro de la presidencia en la próxima asamblea que se realizará cerca de fin de año.

Continuidad del campeonato

En otro tramo de la reunión de pilotos Allende confirmó que el calendario 2021 se completará con tres fechas más, terminando el campeonato con 6 fechas.

Luego de Alba Posse el rally viajará nuevamente a Apóstoles para correr a fines de septiembre el Gran Premio Fiesta Nacional de la Yerba Mate. La ante última fecha será en Tres Capones y el cierre del campeonato será en Aristóbulo del Valle en fecha a confirmar por la AMPyNaR.

Orden de Largada tercera fecha Rally Alba Posse

BINOMIO CLASE VEHÍCULO Hora de Salida

1 303 Montiel Fabio-Czaijkowski Diego A VW Gol 09:00

2 352 Kruse Andrés - Mezzorana Sebastián A VW Gol 09:02

3 351 Jambrina Lucas - Horianski Juan Pablo A Renault 18 09:04

4 702 Holbatz Javier - Márquez Sergio AZ VW Gol 09:06

5 701 Pernigotti Ricardo - Pzegostski Ricardo AZ VW Gol 1,8 09:08

6 711 Kochen Nazareno - Kondratiuk Jorge AZ VW Gol 1,8 09:10

7 533 Zarza Sergio - Espinola Hugo N3 Ford Fiesta 09:12

8 515 Alcaraz Marcelo - Alcaraz Jorgelina N3 Peugeot 307 09:14

9 518 Doroñuk Pato - Mendoza Miguel Ángel N3 VW Gol 09:16

10 286 Pérez Ivo - Likus Pedro N2 VW Gol Trend 09:18

11 201 Vidal Rodríguez Gabriel - Zugasti Aytor N2 Ford Ka 09:20

12 203 Rippol "Lalo" Héctor - Piriz Damotta Santiago N2 Renault Mégane 09:22

13 602 Kaczureck Marcelo - Gerula Joselo N6 VW Senda 09:24

14 610 Duarte Dante - Glinianiuk Raul N6 VW Gol 09:26

15 317 Pettersen "Telly" Adrián - Aguirre Roberto A Renault 18 09:28

16 603 Godoy Martin - Mauricio Marchotti N6 VW Senda 09:30

17 315 Boni José - Streker Fernando A Fiat Regatta 09:32

18 766 Gómez Darío - Bittancour Andrés AZ VW Gol 09:34

19 514 Gómez "Pimpi" Juan - Bejar Humberto N3 Renault Megane 09:36

20 555 Werner Cristopher - Steffen Marcelo N3 Ford Ka 09:38

21 520 Da Luz Luis - Houchuk Lucas N3 Ford Ka 09:40

22 316 Montiel Leonardo - Moglia Alejandro A VW Gol 09:42

23 321 Bunine Gabriel - Dietze Antonella Daniela A Ford Fiesta 09:44

24 330 Barberis Gaya Agustín - Bretin Mathias A VW Gol 09:46

25 731 Del Rivero Edgardo - Cybek Mario Javier AZ Renault 18 09:48

26 222 Szumkowski Oscar Iván - Franco Duran N2 Peugeot 206 09:50

27 216 Alcaraz Bruno - Roscinzewsi Carolina N2 VW Gol 09:52

28 611 Fredrich Yeisson Sebastián - Diaz Saul Gastón N6 VW Gol 09:54

29 609 Steurer Mario - Steurer Kalinka N6 VW Gol 09:56

30 511 Reichert Aníbal - Kalin Hugo N3 VW Gol 1,8 09:58

31 243 Devechi Benjamín - Devechi Catriel N2 VW Gol 10:00

32 264 Feldick Raúl - Feldick Matías N2 VW Gol 10:02

33 661 Pettersen Alejandro - Vigliecca Rubén N6 VW Senda 10:04

34 650 Quintana Luis - Velázquez Leandro N6 VW Gol 10:06

35 225 Trump David - Wahlberg Nils N2 Ford Ka 10:08

36 322 Lewtak Cristian - Gauto Agustín A VW Gol 10:10

37 340 Muller Jonas - Boher Junior A VW Gol 10:12

38 372 Marchiotti Leonidas - Marchiotti Marcos A Renault 18 10:14

39 753 Paulus Maicon- Paulus Javier AZ VW Gol 10:16

41 644 Rubbo Alex - Sainz Mauro N6 VW Senda 10:18

42 218 Stahl Alexis - Condunia Rafael N2 VW Gol 10:20

43 212 Garzón Maceda Rocío- Garzón Maceda Agustín N2 VW Gol 10:22

44 435 Luzne Priscila - Blasig Mayra UTV 10:24

45 6 Maletti Ricardo Q-A Raptor 700 10:27

46 65 Eich Emanuel Q-A Y. Yfz 450 10:28

47 19 Fisher Dario Q-A Y. Yfz 450 10:29

48 22 Seudonimo Tom Q-A Y. 450 10:30

49 92 De Paola Giuliano Q-A Y. 350 Banshee 10:31

50 93 Cassoni Martin Q-A Y. 350 Banshee 10:32

51 43 Oviedo Fernando Exequiel Q-A Y. Yfz 450 10:33

52 12 Wolwnberg German Q-A Honda 450 10:34

53 72 Friske Nelson Q-B Raptor 700 10:35

54 16 Potschka Sebastian Q-B Raptor 700 10:36

55 97 Wieliki Matias Jonathan Q-B Raptor 700 10:37

56 15 Dos Santos Enzo Alejandro Q-B Raptor 700 10:38

57 94 Bemetiuk Gustavo Q-B Y. 350 Banshee 10:39

58 12 Gsell Gonzalo Q-B Raptor 700 10:40

59 99 Weremzuk Marcelo Q-B Y. 250 10:41

60 98 Mattoso Chritian Q-B Ns 200 10:42

61 23 Sansaloni Adrián E1 Yamaha 450 10:44

62 7 Yendryka Daniel E1 Crf 450 10:45

63 6 Salvador Mariano Andrés E1 Xr 600 10:46

64 68 Mathias Diego Daniel E1 Kawasaki Kxf 250 10:47

65 14 Seudonimo Tornado E2 Honda Tornado 250 10:48

66 5 Zacharski Nicolas E2 Kawasaki Kxf 250 10:49

67 90 De Olivera Guillermo E2 Kawasaki Kxf 250 10:50

68 13 Escalada Martin E2 Keller 260 10:51

69 20 Genesini Andres Oscar E2 Honda 250 10:52

70 36 Rodriguez Velazquez Adriano Roque E2 Honda Cr.125 10:53

71 43 Hoffmannbeck Fernan E2 Kawasaki Kxf 250 10:54

72 80 De Olivera Javier E2 Honda Tornado 250 10:55

73 22 Barros Elizalde Julian E3 Honda Torndo250 10:56

74 88 Otto Sebastian E3 Honda Tornado 250 10:57

75 32 Kornuta Luis E3 Honda Tornado 250 10:58

76 12 Gonzalo Rodrigo E3 Honda Xr 250 10:59

77 68 Alvez De Olivera Maiko E3 Yamaha 230 11:00

78 19 Gregorchuk Bastos Santiago E3 Corven Trx 250 11:01

79 56 De Olivera Jose E3 Honda Tornado 250 11:02

80 48 Dutra De Olivera Mateo E3 Honda 150 11:03

81 74 Muller Alemao E3 Honda 250 11:04

82 25 Goulart Jonathan Ariel E3 Honda Tornado 250 11:05

83 26 Beslibjac Miguel Ángel E3 Honda Xlx 200 11:06

84 84 Drews Raúl Ariel E3 Yamaha Xtz 250 11:07

85 17 Dawidowicz Ariel E3 Honda Tornado 250 11:08

86 Fernández Cristian E3 11:09

87 9 Pona Gustavo Ezequiel E4 Honda Xr 150 11:10

88 4 Gerega Emanuel E4 Honda Xr 150 11:11

89 47 Ojeda Fernando Elias E4 Honda Xl 200 11:12

90 21 Stelmacsezuck Carlos Eduardo E4 11:13

91 69 Seudónimo El Bolsa E4 Maverik 200 11:14

92 58 Gómez Pablo E4 Honda Xl 200 11:15

93 52 Asselborn Ivan E4 Honda 150 11:16

94 15 Rojas "Lupe" Lusiana Gadalupe E4 Honda Xr 150 11:17

95 94 Marques Denis Catriel E4 Honda Nx 200 11:18

96 Wecher Marcos Horacio E4 Honda Xl 200 11:19

97 66 Buch Eduardo E4 11:20

98 28 De Olivera Guido E4 Honda Xl 200 11:21

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Domingo 29 de agosto

8: Ingreso de tripulaciones a predio Costanera Alba Posse

9: Partida del primer auto desde parque de asistencia

9,33: Largada P.E 01 – SAN FRANCISCO – SANTA RITA (I)

10,06: Largada P.E 02 – SANTA RITA – ALBA POSSE (II)

12,39: Largada P.E 03 – SAN FRANCISCO – SANTA RITA (III)

13,12: Largada P.E 04 – SANTA RITA – ALBA POSSE (IV)

Etapa: 33.000 metros PPEE y 49.000 metros Enlaces