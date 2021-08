Empezaron a registrar pedidos para realizar eventos sociales

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El 30 de julio pasado, a través de una resolución interministerial a la cual debieron adherirse los municipios, la provincia permitió el regreso de eventos sociales y congresos en lo que denominó Fiestas Seguras en el marco de la pandemia de Covid-19.



La ciudad de Posadas y Wanda fueron las primeras jurisdicciones en adherir. Otras se fueron sumando con el correr de los días y Oberá recién lo hizo esta semana.



Para poder realizar y ser parte de los eventos se deben cumplir una serie de requisitos y en ese sentido, tímidamente, empezaron a aparecer los primeros que quieren festejar cumpleaños y casamientos, que previamente deben pedir autorización al municipio correspondiente que evalúa la situación y autoriza o no el evento.



“Están entrando los primeros expedientes donde solicitan fiestas. Hasta ahora tenemos tres fiestas de 15 años, un casamiento y ocho festejos infantiles” que pidieron autorización, comentó Santiago Campos, director de Control Comunal de Posadas.



Lo que demore esa autorización puede hacer, incluso, que el organizador deba cambiar la fecha del evento. Aunque siempre se busca agilizar los tiempos.



“Posadas adhirió en su totalidad a la resolución provincial y nosotros estamos trabajando con este nuevo protocolo, asesorando a los que vienen al edificio municipal a solicitar la realización de eventos. Es un sector que estuvo parado más de un año y están muy ansiosos por trabajar”, señaló el funcionario municipal en Radioactiva 100.7



Entre las principales dudas que surgen del público y los organizadores de eventos, destacó: “Lo que más consultan es sobre el contexto pandémico, cómo son las burbujas, cuántas personas están permitidas y así buscan adecuar el espacio que tienen en función de lo que dice la resolución. También preguntan sobre las medidas de seguridad a tomar”. En esa línea, pidió a quienes tengan dudas que se comuniquen al (0376) 444-9056 interno 9070.



El sector de realización de eventos fue uno de los más golpeados por la crisis sanitaria, varias empresas cerraron y las que lograron mantenerse en pie buscan recuperar algo de lo perdido.



Así, la resolución firmada en julio por los ministros de Gobierno, Salud, Cultura y Trabajo, estableció que estas fiestas en los salones de eventos será bajo estrictos protocolos sanitarios. Es así que no puede haber más de 100 invitados y se exige que los asistentes cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, es decir que se deberá presentar el carnet sanitario en papel o digital.



En lo que respecta a shows, se determinó que si en el evento hay espectáculos en vivo o de animación, debe haber una distancia de tres metros entre el escenario y el público. Quedó prohibido el uso de pistas de baile y los bailes o movimientos recreativos podrán hacerse solo con las personas de la mesa, evitando aglomerarse.



Con el avance de la vacunación y mejores indicadores sanitarios, la esperanza de los organizadores de eventos está puesta en los meses de noviembre y diciembre, cuando se dan las fiestas de cierre de año tanto de grupos de amigos como de empresas. Además, es la etapa clave para los secundarios que realizan las recepciones.



En ese marco, el año pasado se suspendieron 900 eventos de este tipo y ahora aguardan que con la situación sanitaria más controlada este año puedan realizarse y con más aforo del permitido ahora.



“Tenemos fe de que para noviembre o diciembre se va a habilitar para que puedan ir más personas porque como bien se sabe, se habilitó solamente para 100 personas. Hay alumnos que tienen familia grande y justamente por eso, si todo sigue así, no van a poder ir todos. Pero con el tiempo quizás todo mejore y se habiliten más personas, vamos con fe y positivos que todo va a ir bien”, dijo Valentina Batista, estudiante de Posadas e integrante de la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes).