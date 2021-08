Jonatan Treise, de regreso y como capitán de OTC

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La tarde de agosto cae pesada, con viento Norte y 34 grados, capricho del invierno en Misiones. El bullicio de la gurisada colma el ambiente y en una esquina interna pasa desapercibido el padre de dos de esos chicos que juegan y hacen deporte en el Oberá Tenis Club (OTC).

Para los que están más metidos en el básquet es un referente indiscutido, un jugador de enorme trayectoria y jerarquía; pero para aquellos que no siguen tanto la Liga Nacional y todavía no lo vieron en acción, es simplemente el papá de Benja (11) y Benicio (5).

Jonatan Treise, el capitán celeste para afrontar la temporada 2021/22 en la elite del básquet nacional, compatibiliza lo profesional y familiar en manera armónica y se muestra adaptado a la vida en Oberá. Se lo nota cómodo, disfrutando los momentos.

“Con mi mujer acordamos que al único lugar adonde nos volveríamos a mover toda la familia junta sería a Misiones. Habíamos quedado así, fue como un pacto. Que si aparecía una propuesta de Misiones la íbamos a tomar. Y cuando surgió simplemente dijimos que sí. No se barajó ninguna otra propuesta ni deportiva ni económica”, aseguró Treise, oriundo de Leandro N. Alem.

En diálogo con El Territorio, el base subrayó que “la ilusión era mía. Para mí era algo importante y lindo poder venir acá bajo las órdenes de Fabio Demti, al cual conozco de varios procesos; pero a la vez venir a defender los colores de la provincia en la máxima categoría. Poner eso en mi currículum es muy importante. Sobre todo cuando frene la pelota y repase mi carrera”.

Y no son pocos los hitos en una trayectoria que ya lleva 18 temporadas en la máxima categoría. Porque si es difícil llegar, mucho más es mantenerse tanto tiempo en la élite.

Los inicios

Profesional desde hace 20 años, Treise se inició jugando Liga B, pasó por el Torneo Nacional de Ascenso (TNA) y se prepara para disputar su decimoctava temporada en Liga Nacional, en la que ya superó los 800 partidos, anotó más de 8.000 puntos y aparece como el decimocuarto jugador con más presencias en la historia de la competencia. Numeritos para enmarcar.

Fue campeón de Copa Argentina y campeón Liga Sudamericana con Quimsa de Santiago del Estero, y dos veces subcampeón de la Liga Nacional, primero con Quimsa y luego con San Martín de Corrientes.

Además, con la selección argentina disputó los mundiales U19 de 2003 y U21 de 2005.

En 2008, en un gran momento de su carrera, vistió la camiseta de Misiones en el Campeonato Argentino de Mendoza.

Pero toda historia tiene un comienzo y el de Treise fue en Misiones, ya que nació en Alem hace 36 años. Luego su familia se radicó en Pilar, provincia de Buenos Aires, pero él nunca cortó el vínculo con la Tierra Colorada.

“Siempre venía de vacaciones y me quedaba los tres meses. Ni bien terminaban las clases, hasta tres o cuatro días antes de que volvieran a empezar, en marzo. Hasta los 13, 14 años nuestras vacaciones eran completamente en Misiones”, contó con satisfacción, y recordó que tiraban al aro en el playón de la Escuela Normal N° 1 de Alem.

El básquet entró en su vida a los 8 años, en Pilar, y a los 15 ya estaba jugando un Provincial como base titular del Atlético, el club en el que se formó. Un año más tarde se incorporó a Sportivo Escobar para disputar la Liga B.

Luego Puerto Madryn, donde jugó dos años TNA, y enseguida Liga Nacional. En el equipo del Sur fue compañero de José Fabio, símbolo del básquet obereño.

Filosofía de vida

A pesar de tantos años como profesional, Treise no jugó en demasiados equipos, sino que más bien se asentó y dejó huellas por donde pasó.

“Desde chico, cuando me sentía bien en un lugar, por más propuestas que llegaran, si nos sentíamos bien siempre priorizamos el bienestar familiar y el respeto por el club donde estaba. Con mi mujer estamos juntos desde hace trece años y priorizamos eso. Por eso estuve cinco años en Santiago del Estero, que por ahí me venían con buenas propuestas económicas, pero tenemos nuestras prioridades y nunca fue cambiar por cambiar”, comentó.

Y agregó: “Siempre me fui porque el club necesitó otra cosa o porque yo no le podía dar lo que el entrenador necesitaba, que es lo lógico del deporte. No me voy porque no me pagás lo que me debés. Por eso en mi carrera deportiva nunca prioricé lo económica, que es lo que vuelve frío al profesionalismo. Busco siempre dar lo máximo, que es la reivindicación del respeto hacia el que te da trabajo. En mi vida soy así, de meterle mucha pasión, porque más allá del profesional está la parte humana”.

Consultado al respecto, destacó la seriedad de la dirigencia y un entorno donde su familia se siente muy cómoda.

Si bien cuando recibió la propuesta no pidió demasiadas referencias, una vez que fichó para OTC le comenzaron a llegar buenos indicios de gente del ambiente.

“Se trabaja en armonía, es un club muy familiar, mis hijos juegan en las inferiores y quieren venir mucho tiempo antes y quedarse mucho tiempo después, lo que da un parámetro de cómo nos cobijan. Eso es fundamental porque nosotros venimos acá con un bolso y nuestros hijos y nos ponemos a disposición del club. Y desde que llegamos nos sentimos muy bien”, destacó.

Buen camino

Por estos días el plantel profesional de OTC se encuentra trabajando en la base física para afrontar de la mejor manera los múltiples compromisos que se avecinan: el Súper 20 desde el 24 de septiembre; la Liga Sudamericana, 21, 22 y 23 de octubre en Chile, y la Liga Nacional desde el 3 de noviembre.

“El equipo está bien, nos estamos encontrando y trabajando mucho en la parte física que será fundamental a lo largo de la temporada. Me parece que tenemos un equipo competitivo, que es lo que tenemos que predicar en cada entrenamiento: ser cada vez un poquito más competitivos. Tenemos un equipo de buenas personas, que es fundamental a la hora de afrontar tantos viajes, partidos y situaciones que vamos a tener. Eso es un plus para el proceso que vamos a encarar”, indicó.

También destacó el aporte de los más jóvenes del plantel para afrontar el desgaste de tres competencias.

“Son chicos muy aplicados y están trabajando muy bien. Después, con la llegada de los extranjeros vamos a tener un panorama mucho más amplio de lo que puede llegar a ser el equipo. Creo que con el paso del tiempo se irá viendo la mejora cara del equipo. Queda mucho por recorrer, pero el inicio es muy bueno, prometedor y estamos conformes. Pero con los pies sobre la tierra porque hay muchos buenos equipos en la competencia”, agregó.

Sobre la capitanía que recayó en sus hombros opinó que “es algo lindo y gratificante para mí. Es un mimo que afronto con responsabilidad y respeto. No me creo ni más ni menos que nadie. Para mí, la capitanía se predica con el ejemplo, no con la palabra”.