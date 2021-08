Secundarias abrieron inscripciones para 2022 y algunas ya no tienen cupo

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Con cuatro meses aún por delante del actual ciclo lectivo, las escuelas, principalmente en el nivel secundario, empiezan a proyectar y organizarse de cara al 2022, que todavía no tiene definiciones sobre si será con presencialidad plena o por grupos, como lo es actualmente.



En Posadas la gran mayoría abrió las inscripciones para primer año y con distintos requisitos y pedidos de documentación, convocan a los padres a inscribir a sus hijos para asegurarse un lugar en el colegio y turno que desean.



El Roque González, el Instituto Cristiano República Argentina, la Epet 2 y el Bachillerato Humanista son algunos de los que ya están anotando a sus futuros alumnos. Otras instituciones harán lo propio en los próximos días, según explicaron.



“En nuestro caso estamos inscribiendo bien, en el turno mañana ya tenemos dos cursos llenos de cinco que hay y también hay mucha demanda para el turno de la tarde. Muchos son chicos que van a la primaria en una privada y eligen como secundaria la escuela pública”, señaló Gladis Ledesma, directora del Colegio Nº1 Martín de Moussy, a El Territorio.



Entre los motivos que llevan a que padres y alumnos elijan este tradicional colegio posadeño destacó su larga trayectoria, la ubicación y diversos proyectos escolares que atraen a los jóvenes. “Estamos trabajando mucho con la radio escolar, eso entusiasma a los chicos y estimula la presencialidad y el trabajo de aprendizaje. Además todo el colegio está renovado a nuevo. Actualmente tenemos una matrícula de 1.500 alumnos”, contó.



Por su lado, Berta Quiroga, directora del CEP 4, sostuvo que ya no tienen lugares disponibles en el turno mañana y quedan los últimos para el turno de la tarde.



“Como política de la institución comenzamos en mayo la inscripción para los hermanos de los alumnos que actualmente están cursando. Luego abrimos la inscripción para quienes tienen la intención de inscribirse pero no tienen familiares en la escuela. Ahora ya cubrimos la totalidad del turno mañana. Y estamos completando las vacantes que nos quedan para el turno tarde, que son pocas”, sostuvo la educadora.



Sumando los dos turnos tienen una matrícula de 1.176 alumnos. Consultada sobre a qué cree que se debe tan alta demanda, dijo: “La elección de esta institución, en la mayoría de los casos, es por parte de los padres debido a la trayectoria, tenemos 28 años como colegio. Y estamos convencidos que por lo que ofrecemos a la comunidad es que tanta gente nos elige. En cuanto a lo pedagógico, hay capacitación y formación permanente de los docentes, con un nivel de excelencia. Tenemos mucha disciplina acorde a las normas y las exigencias emanadas desde el Consejo General de Educación. Hay un seguimiento personalizado del alumno y una identidad creada a base de mucho esfuerzo, trabajo y compromiso por parte del equipo que conforma la institución”.



Lamentó que “no podemos satisfacer la demanda de toda la comunidad porque tenemos sólo ocho primeros años y en este momento cada primer año supera los 40 alumnos. A veces los padres cuando solicitan vacante y no se les puede ofrecer más no reaccionan de la mejor manera, quisiéramos satisfacer toda la demanda pero el espacio físico es reducido”.



De su lado, Santiago Masloski, rector del Bachillerato Humanista, comentó que “las inscripciones vienen bien. Tenemos una alta demanda y el primer año ya está prácticamente cubierto. Ahora también abrimos el primer grado de primaria con muchos inscriptos”.



En Montecarlo, en el caso del Instituto Carlos Culmey, las inscripciones van a comenzar el lunes 23 de agosto para hermanos de los alumnos e hijos del personal del establecimiento. Posteriormente habrá un período para hijos de ex alumnos y luego se abrirá la inscripción a nuevas familias que desean incorporarse a la institución. En el caso de la Epet 11 de la misma ciudad, las inscripciones comienzan recién en el mes de noviembre.



En Jardín América aún no se abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2022 tanto para primer grado de primaria como primer año de secundaria pero sí hay consultas. Directivos de distintos establecimientos educativos de la localidad expresaron que iniciarán en octubre con las inscripciones. En el caso de la Escuela 284, Julia Echenique, directora del establecimiento, reflejó: “Al estar remodelándose la escuela, los padres de los menores empiezan a averiguar sobre disponibilidad y turnos, ya que disponemos de tres en estos momentos”.



Exámenes

En lo que respecta a mesas examinatorias en el nivel secundario, que concluyeron la semana pasada y donde los chicos pudieron rendir sus previas u otras materias para culminar la enseñanza media, hubo demanda dispar en las escuelas.



En el caso de la Epet 7, la vicedirectora Margarita Zubczuk, comentó: “Estamos desarrollando una vez al mes exámenes, donde los alumnos con los docentes acuerdan una mecánica de trabajo sobre un proyecto de investigación y después en una instancia virtual o presencial se realiza la defensa”. A esto, Zubczuk, reflejó: “Se notó mucho el ausentismo, los chicos solicitan el trabajo, consultan y después no se presentan a instancia final, esperamos que sí lo hagan en los meses que quedan del año”.



En tanto que en la Comercio 2, la directora, Olga San Emeterio, expresó: “Este año en las mesas examinadoras de julio se inscribieron un buen número de alumnos, pero se presentaron pocos y también fueron pocos los que aprobaron”.



En el caso del Instituto Canossiano “Nuestra Señora de la Salud”, la directora de secundaria, madre Cecilia Sanitá, sostuvo: “Las escuelas privadas dependientes del Spepm no tuvieron exámenes de previas con mesas evaluadoras presenciales, por lo que seguimos con el trabajo de acompañamiento para las materias con evaluaciones asistidas para que los chicos deben presentarse a rendir y que los docentes están realizando muy bien”.



En tanto, Berta Quiroga del CEP 4, indicó: “Acá ya no tenemos más alumnos con libreta abierta ni en etapa de revinculación porque lograron promocionar en la primera instancia. En este momento los exámenes que estamos dando son para poder revincular a los egresados que por algún motivo todavía tenían alguna materia previa. Recientemente hubo 60 egresados que obtuvieron su título”.



Gladis Ledesma habló sobre lo que pasó en el Martín de Moussy: “Los exámenes de previas estuvieron bien, la mayoría de los que se presentó antes había hecho tutoría, así que eso les facilita a la hora de rendir la prueba. Hay un porcentaje que quedó con libreta abierta y están en proceso de revinculación hasta noviembre, les pedimos a los padres que incentiven a sus hijos para que se saquen de encima las materias del año pasado”.

Con la información de corresponsalías Jardín América y Montecarlo