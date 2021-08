La comunidad Perutí llora la muerte de Teo, vacunador y referente de salud indígena atropellado ayer

viernes 13 de agosto de 2021 | 13:58hs.

La repentina muerte de Teófilo Gauto (31) y su esposa, Mirta Isabel Benítez (34), atropellados por un camión al mando de un hombre que se dio a la fuga y por estas horas está siendo intensamente buscado por la Policía de Misiones, sacudió a la comunidad aborigen Perutí de El Alcázar.

Es que Teo -como lo llamaban- era el vacunador, agente sanitario, referente de salud indígena y quien ayer, horas antes de la tragedia, había estado atendiendo cuestiones relacionadas a la salud de los paisanos.

Inquieto y apasionado por su profesión, se movilizaba en moto por la ruta nacional 12 junto a Mirta cuando en el acceso a Colonia Luján (Garuhapé) fueron chocados por el Iveco cuyo conductor siguió la marcha y lo dejó abandonado alrededor de un kilómetro más adelante, en un camino de tierra que conecta con la ruta.

En el siniestro vial, tanto Gauto como Benítez murieron en el acto. Foto: Polmis.

En febrero de este mismo año El Territorio contó la historia de superación de Teo, quien hace un tiempo sufrió la muerte de su mamá como consecuencia de la falta de atención médica en una alejada aldea mbyá y lejos de sumirlo en la angustia, lo motivó a transitar el camino de la salud para llevar la medicina directamente a las comunidades.

Es así que a mediados de 2007 empezó como voluntario, colaborando primero en la comunidad Nuevo Amanecer de la localidad de Wanda y hace casi siete años se estableció como agente sanitario de salud indígena en Perutí.

"Tomé esta decisión luego de que mi madre falleció por una inasistencia médica en Colonia Lanusse de Wanda, a unos 40 kilómetros de la zona urbana y era muy difícil llegar a la atención principalmente de urgencia, por eso decidí formarme y ayudar a la comunidad", había declarado Teo en diálogo con este matutino.

En el año 2006 comenzó a formarse: "La experiencia que me dejó todos estos años en la salud fueron de muchas cosas que nunca imaginé aprender y que sigo aprendiendo", subrayó en aquella oportunidad y acotó que "para iniciar la formación decidí buscar información, si podía entrar en salud pública que hoy en día se llama salud indígena y si bien al principio fue muy difícil porque conocía a poca gente y no sabía muy bien a donde ir, tuve mucha ayuda y acompañamiento del coordinador de agentes indígenas que me enseñó mucho".

Si bien Teo era agente y vacunador, seguía avanzando con su formación para en un futuro ser enfermero y referente de zona para todas las comunidades originarias.

Su vida en Perutí

Como se expuso más arriba, hace alrededor de siete años el joven estaba integrado en Perutí, desempeñándose en la sala de atención primaria habilitada en el lugar: "Parecía que la gente de Perutí ya me estaba esperando para seguir trabajando por la salud. Recuerdo que un día estaba en una obra y el cacique me llamó para preguntarme si yo quería trabajar en la sala. Ahí nomás dije que sí y hasta ahora sigo, tengo buena relación con la gente de la comunidad", había destacado.

En la aldea Perutí viven alrededor de 200 familias y hace varios años cuentan con dicho espacio de atención primaria donde cuentan con asistencia de enfermería y agentes sanitarios durante todos los días, sumado a la atención pediátrica, clínica y ginecológica de profesionales dependientes del Hospital de Montecarlo.

Esta mañana el Ministerio de Salud Pública de Misiones y la Dirección de Salud Indígena emitieron un comunicado para enviar "nuestros más sinceros y sentidos pésames a toda la comunidad Perutí, sus familiares, amigos y compañeros de este gran equipo".

