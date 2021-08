Piden un precio justo para la compra de tierras en El Soberbio

viernes 06 de agosto de 2021 | 0:57hs.

La Municipalidad de El Soberbio impulsa una propuesta de regularización de 14.000 hectáreas de tierras distribuidas en zona rural y urbana. Para ello, se concretó una primera reunión ayer en el camping San Jorge, encabezado por el intendente Roque Soboczinski y parte de los más de 2.000 familias, muchas de ellas ocupantes que se dedican a la agricultura familiar.

La embargada empresa El Soberbio SA es propietaria de gran parte de estas tierras y tiene una suma de 11 millones de pesos de deuda con el municipio. Por tal razón, el Ejecutivo pretende utilizar esos recursos como parte de pago de la deuda. “Queremos que esta sea la solución definitiva y no conflictiva, como muchas veces ha pasado”, dijo ayer el intendente Soboczinski.

A su vez destacó que esta reunión, que comenzó a las 9 y se extendió hasta las 13, “fue el puntapié inicial de esta cuestión de larga data”.

En el encuentro acompañaron al intendente, el director de Tierras del municipio, Fernando Branco; el viceintendente, Ricardo Leiva; y la secretaria de Planificación provincial, Carmen Méndez. También estuvieron presentes los escribanos de la dirección notarial del Iprodha, Cecilia Kolocheski y Ángel Marcelo Castro.

Allí se planteó que a raíz de la quiebra de la empresa El Soberbio SA, se designó un síndico para administrar los bienes y surgió la necesidad urgente de regularizar la tenencia de las tierras de los vecinos que habitan el municipio.

De acuerdo a los ocupantes, se reunieron con el intendente y demás funcionarios a fin de defender sus derechos por precios justos de las tierras.

La situación en primera instancia parece muy compleja. Hay propuestas para que la negociación sea similar a acuerdos previos con otros propietarios (Pirolo -Giménez), en los que el Iprodha jugó un rol muy importante en la mensura y escritura de los predios.

Desde la empresa ofertaron la suma de 80 mil pesos por hectárea, “un valor exorbitante para un humilde trabajador rural”, se indicó en el encuentro.

Un vecino de la zona al tomar la palabra sostuvo: “Queremos que nos ayuden, porque solos no podemos”. En tanto, otro productor, dando cuenta que supera ampliamente la posesión veinteañal, afirmó ayer: “Tenemos pagados luz y agua desde 1970”.

Justamente una de las cuestiones planteadas de manera previa es que de no haber acuerdo en el precio sugerido por el municipio, se trabajará en el proceso de mensura y regularización por posesión veinteañal.

La reunión concluyó con una votación que se realizó entre los presentes, para autorizar al municipio a entrar en negociaciones con El Soberbio SA y así, generar además una nueva audiencia.