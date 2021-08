Misiones reglamentó la forma de gestionar el DNI no binario

viernes 06 de agosto de 2021 | 6:04hs.

La Dirección General del Registro Provincial de las Personas, mediante disposición N° 1810, reglamentó y puso en marcha ayer el Decreto N° 476/2021 de Presidencia de la Nación que a su vez se encuadra en la Ley de Identidad de Género N° 26.743.

Esta normativa a su vez faculta a los registros civiles a realizar rectificaciones registrales del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen del acta de nacimiento y el documento nacional de identidad (DNI) correspondiente, de acuerdo a la voluntad del solicitante.

Pero quienes opten por una “X” en el casillero en reemplazo del sexo (masculino o femenino) podrían tener problemas con sus documentos oficiales (sean DNI o pasaportes) en aquellos países que no reconocen el documento no binario.

Esto lo aclara el Registro Provincial de las Personas de Misiones, en la disposición N° 1810, tras explicar que “en virtud de lo establecido por el Decreto N° 476 de fecha 20 de julio del2021, el Registro Nacional de las Personas de la República Argentina ha incorporado la nomenclatura en los DNI y Pasaportes ordinarios con la letra X para personas no binarias, que no se autoperciben femeninas ni masculinas”.

El Registro de las Personas de la provincia cita el artículo 9° de dicho decreto y notifica al ciudadano “que el ingreso, permanencia y/o situación de tránsito de aquellas personas que presenten estos documentos pueden verse restringidos en los Estados en los cuales no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias, independientemente de que su documento de viaje sea un documento nacional de identidad o un pasaporte”.

En definitiva, como mínimo en estos países estas personas podrían “pasar un momento desagradable, porque deberán definir si es masculino o femenino”, dijo Virginia Soto, directora General Provincial de las Personas.

Recordó que no en todos los aeropuertos admitirán la X -por ahora- en el campo donde se debe consignar sexo.

No obstante, desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) consignaron que al menos 193 estados nacionales, incluida la Argentina, el uso de la X ya fue aceptado por la Organización de Aviación Civil Internacional(Oaci), que comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

De esta manera, desde el 23 de julio la Argentina integra el grupo de países que les permite a los ciudadanos tener documentos de identidad sin género.

Dentro del Mercosur y los Estados asociados no tendrían inconvenientes estas personas porque hay un convenio en tal sentido que firmó la Nación.

También reconocen estos documentos Alemania, Canadá, India y Estados Unidos, entre otros. No obstante, para salir fuera de estos países también la Cancillería argentina recomienda informarse antes de viajar para evitar complicaciones.

El cambio

Como se indicó, en el caso de Misiones quedó reglamentada ayer mediante la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, la norma nacional.

De esta manera la persona con residencia en Misiones podrá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del decreto mencionado, tramitar su nueva identificación en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género, y consignándose en el campo “sexo” reflejado en el documento la nomenclatura “X”, comprendiendo esto la autopercepción de género no binaria, indefinida con la que pudiera identificarse.

A su vez recuerdan que “por disposición interna del Registro Provincial de las Personas N° 462/2012 del 1 de junio del 2012, la Dirección General de este organismo establecen los procedimientos y se aprueban los formularios necesarios para la realización de los trámites de rectificaciones registrales en el marco de la Ley mencionada”.

Efectivamente el Registro de las Personas de Misiones adjunta en el Boletín Oficial el modelo que deberá completarse en caso de iniciar el trámite, sobre lo cual ya hay varios pedidos según consignó la titular de la dependencia (ver Los pedidos formulados...).

De esta manera se ratificó ayer la disposición interna con la que se venía manejando el Registro y se aprobó en la provincia el modelo único de solicitud de rectificación registral para toda persona que lo requiera.

