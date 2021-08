El día que desapareció, Golemba fue visto dentro de la comisaría

domingo 01 de agosto de 2021 | 8:00hs.

La familia de Mario Golemba tiene intervención en la causa como querellante particular.

Mediante la incoporación al expediente de una serie de testimonios, todos ellos bajo la figura de testigos protegidos, la nueva pesquisa que lleva adelante desde hace pocos meses la Justicia Federal de Posadas por la desaparición del joven agricultor Mario Golemba, ocurrida el 27 de marzo de 2008 en la localidad de Dos de Mayo, sumó durante los últimos días novedades más que importantes. Y es que varios de los testigos que declararon bajo identidad reservada dijeron haber visto al joven el mismo día de su desaparición dentro de la comisaría de Dos de Mayo.

Desde la familia del desaparecido, y mediante un comunicado que compartieron en distintas redes sociales dentro del rol que les toca como querellante particular en la causa, también añadieron que quienes declararon afirmaron además que existieron dentro de la mencionada dependencia constantes hechos de tortura por parte de efectivos de la Policía de Misiones. Y que estos relatos fueron incorporados al expediente N° 902 y que está en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas.

Fuentes judiciales confirmaron que desde la Justicia Federal tomó competencia en la investigación que se lleva adelante para esclarecer lo ocurrido con el joven agricultor Mario Golemba -desaparecido desde el 27 de marzo de 2008- ya se logró tomar testimonio a varios testigos fundamentales, que en todos los casos afirmaron haber visto al joven ese mismo día en la comisaría de Dos de Mayo.

En una parte del comunicado emitido desde la querella, representada por el abogado Rafael Pereyra Pigerl, se hace mención que “la Procuraduría de Violencia Institucional dependiente de la Procuraduría General de la Nación ya ha tomado razón de la causa y ha realizado distintas sugerencias y recomendaciones a la Fiscalía Competente, para proseguir la instrucción. Que ello se mantiene en reserva a efectos de preservar las diligencias. Por último, además de las diligencias judiciales que realizó el querellante de la familia, se puso en conocimiento de las circunstancias a las autoridades. En especial al presidente del Comité Nacional de Prevención de Totura, tratos inhumanos y aberrantes, Juan Manuel Irrazábal, como del presidente de la Comisión de Prevención de Tortura Provincial, a cargo de Eduardo Scherer”.

Por otro lado, desde la querella añadieron que otra de las medidas tomadas desde la Justicia Federal fue que el Juzgado de Instrucción Uno de Obera se inhiba de participar en la investigación.

Y agregaron: “De acuerdo con las constancias que fueran enviadas hasta el momento en orden al expediente sustanciado por la desaparición de Mario Fabián Golemba en la jurisdicción provincial de Oberá, puede advertirse que el expediente aportado se encuentra compuesto, casi en su totalidad, por documentos confeccionados por la policía de la provincia de Misiones, tanto por las Unidades de Investigaciones como por agentes de la comisaría de la localidad de Dos de Mayo”.

A partir de la noticia de los nuevos aportes a la investigación, desde la familia Golemba se mostraron satisfechos con las últimas actuaciones realizadas por la Justicia y que “se espera que sigan los avances, que se profundice la investigación y que podamos alcanzar la verdad y la justicia, que es algo que nosotros y toda la sociedad misionera espera hace más de trece años. Es notable la celeridad con la que la Fiscalía Federal está haciendo su labor. En pocos meses ya tenemos más avances que durante los años que la causa estuvo en la justicia provincial, y además ha cambiado el trato y la información hacia nosotros los familiares, y eso es algo que queremos poner en valor y destacar".

13 años sin pistas

El 27 de marzo de 2008, a las 15.05, Mario Fabián Golemba (27) le envió un último mensaje de texto a su novia, Angélica, diciéndole que a la tardecita estaría nuevamente en la casa, en Picada Indumar, localidad de Dos de Mayo. Nunca más supieron de él.

Hace cuatro meses se cumplieron 13 años de la desaparición del joven que aquella misma mañana viajó a Oberá para consultar con una nutricionista porque quería aumentar de peso. Tenía pensado casarse y todos sus planes quedaron truncos.

Golemba nunca regresó y su familia, aún hoy, sigue reclamando respuestas en una investigación que apuntó hacia la Policía pero desde hace años está estancada, sin ningún tipo de avances.

“El caso de Mario es emblemático, pero no por la investigación, sino por lo que hizo nuestra familia en los primeros años, porque después la gente se fue alejando con el presentimiento de que no se iba a esclarecer nunca y mi padre quedó solo en la búsqueda y se le fue la vida en ese trajinar, sin probar qué pasó con Mario. Digo probar porque sabemos qué pasó con Mario, pero la justicia se niega a avanzar por esa hipótesis”, sostuvo en su momento Eliezer Golemba, hermano de Mario ante este matutino.

“La única forma de que el caso de Mario no se haya resuelto es porque el poder está involucrado, esa es una certeza que tenemos como familia”, aseguró Eliezer, ontando que “llegamos al punto de que la última vez que fuimos al juzgado para ver el expediente la (ex) jueza Alba Kunzmann de Gauchat nos lo negó y es importante verlo para tener certezas. Mis padres nunca pudieron tener un contacto que sirva con el expediente, porque siempre fue limitado. No sabemos si dice mucho o poco, pero deberían estar los testimonios de dos testigos que son los que ese día estaban detenidos en la comisaría de Dos de Mayo y vieron cómo los policías golpeaban a Mario”.