Por la vacunación, tendencia a la baja de contagios en el país

domingo 25 de julio de 2021 | 6:04hs.

Una tendencia a la baja de contagios se observa en todo el país, algo que según los expertos se atribuye al avance de la vacunación en todas las provincias.



Para dimensionar la situación, en los últimos siete días se registraron 89.666 casos en Argentina, lo que da un promedio diario de 12.809 contagios. El promedio de la semana pasada había sido de 15.764. Es decir, se registró una caída cercana al 19%. De esta forma, por novena semana consecutiva, cae el promedio de casos en todo el país.



En Misiones se pasó de un promedio diario de 180 casos a 170 diagnósticos nuevos por jornada, aún un leve descenso.



Ayer, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia reportó 165 casos de Covid-19. Así, la tierra colorada acumula, a lo largo de la pandemia, 30.220 contagios.



En ese sentido, actualmente hay 1.677 casos activos, personas cursando la enfermedad, de las cuales 149 están internadas en hospitales o sanatorios de toda la provincia.



Por otro lado, hubo cuatro fallecidos. Las personas eran de Posadas, Candelaria y Garupá y todas presentaban comorbilidades. Pese a ello, dos no estaban vacunadas con ninguna de las dosis disponibles en la provincia.



Según se informó, los fallecidos tenían 53, 55, 78 y 81 años y los más jóvenes no habían accedido a la vacuna anticovid.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 11.136 nuevos contagios de Covid-19, lo que elevó el recuento nacional a 4.839.109. De ese número, ya superaron la enfermedad 4.480.336 personas.



En tanto, las provincias y la ciudad de Buenos Aires informaron 225 muertos, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 103.584 desde que empezó la pandemia. En los últimos siete días se reportaron 2.150 muertos, lo que da un promedio diario de 307, una marcada baja con respecto a la semana anterior, cuando el promedio fue de 419.



Virasoro en alerta

La localidad correntina de Gobernador Virasoro, a 90 kilómetros de Posadas, volvió a encender la alarma en razón de que el hospital Miguel Sussini informó que ayer se detectaron 32 nuevos contagios de Covid-19, lo que hace un total de 241 casos positivos activos de coronavirus.



Hay además 2.082 pacientes recuperados, 361 personas aisladas y el número de fallecidos se mantiene en 30.



Virasoro se encuentra en Fase 5 por disposición del gobierno provincial, con varias actividades permitidas pese al incremento de contagios en las últimas semanas.



En ese contexto, continúa habilitado el call center para personas que tienen necesidad de consultar, o bien, tuvieron contacto con algún positivo, pueden comunicarse a los teléfonos 3756- 616709/ 3756- 613551 /3756-501480.



Por su parte, con un nuevo deceso la ciudad de Santo Tomé alcanzó los 34 fallecidos por coronavirus. El número total de activos es de 80 y continúa la Fase 3.



Según la comisión de emergencias el jueves hubo once nuevos contagios, dos altas y un fallecido más. Y el viernes hubo siete positivos y 18 altas.



Se registran además 2.231 pacientes recuperados y 2.342 acumulados desde el inicio de la pandemia. El número de aislados aproximado es de 400 personas.



Los hisopados se realizan diariamente en el hospital San Juan Bautista, de 7.30 a 20.30, de corrido.