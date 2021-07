Argentina sale al ruedo

jueves 22 de julio de 2021 | 6:01hs.

Argentina está en el Grupo C junto a Australia, Egipto y España.

Argentina está en el Grupo C junto a Australia, Egipto y España.

El seleccionado sub 23 de fútbol de la Argentina debutará hoy en los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Australia, en cotejo por el Grupo C, con el objetivo de alcanzar su tercera presea dorada en la historia repitiendo la gloria alcanzada en Atenas 2004, con Carlos Tevez como figura, y Pekín 2008, liderado por Lionel Messi y secundado por Juan Román Riquelme.



El partido, que determinará el debut del deporte argentino en la máxima cita deportiva, se desarrollará en el Domo de Saporo, hoy desde las 7.30 de Argentina (19.30 local) y televisado por TyC Sports. En el primer turno y en el mismo escenario jugarán España y Egipto, desde las 4.30, equipos que completan el Grupo C.



Nuevamente el sueño de la medalla dorada provoca ilusión en el fútbol argentino. Con Fernando Batista como DT la Argentina intentará llegar a los más alto del podio como lo consiguieron Marcelo Bielsa en Atenas, venciendo en la final a Paraguay 1-0, y su hermano Sergio “Checho” Batista, logrando la victoria ante Nigeria por 1-0 en Pekín luego de haber pedido las finales olímpicas de Ámsterdam 1928 ante Uruguay y Atlanta 1996 ante los nigerianos.



Lindo antecedente

Hay una dato que puede resultar positivo para los amantes de las cábalas ya que las dos veces que la Argentina ganó el oro olímpico jugó ante Australia en la fase de grupos y en ambas ganó por 1 a 0, en 2004 con gol de Andrés D’Alessandro y en 2008 con tanto de Ezequiel Lavezzi.



Argentina volverá jugar ante Egipto el domingo 25 de julio a las 4.30 en Sapporo y el miércoles 28 cerrará su participación en el grupo con el cotejo, a priori, más complejo ante España a las 8 en Saitama.



Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el sábado 31 de julio. Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 3 de agosto, mientras que el partido por la medalla dorada será el sábado 7 de agosto, a las 8.30. El tercer puesto se jugará un día antes, es decir el viernes 6, a partir de las 8.