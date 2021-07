El Xeneize deberá aislarse tras el escándalo en Brasil

jueves 22 de julio de 2021 | 6:01hs.

El plantel de Boca volvió ayer de Brasil, donde perdió en los penales con Mineiro por los octavos de final de la Libertadores, y debe aislarse durante siete días por protocolo luego de que el Ministerio de Salud interpretara que, con los incidentes que protagonizaron jugadores y directivos, se rompió la burbuja para evitar los contagios de Covid-19.



El aislamiento impedirá que Boca juegue en igualdad de condiciones sus próximos dos partidos por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el sábado ante Banfield por la segunda fecha y el martes con San Lorenzo, por la tercera. Aunque todavía no hubo una comunicación oficial al respecto, el club pediría la postergación de ambos encuentros. Si la LPF rechaza la solicitud, Boca deberá presentar un equipo integrado por jugadores de Reserva y Cuarta división.



Más allá de que en primera instancia se había informado que Boca no rompió la burbuja sanitaria, requisito para evitar el aislamiento al regresar, el ministerio fue en sentido contrario luego de analizar las imágenes de lo sucedido anoche en el Mineirao, donde jugadores y directivos de Boca se enfrentaron con integrantes de la policía brasileña y de la seguridad privada.



Boca pasó la noche en Brasil

El Xeneize tenía planeado regresar en el vuelo chárter una vez terminado el partido, pero como hubo ocho integrantes de la delegación que tuvieron que declarar ante la policía, finalmente tomaron la decisión de quedarse a descansar en Belo Horizonte. El plantel estuvo 12 horas frente a la comisaría.



Marcos Rojo, Sebastián Villa, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Javier García, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Fernando Gayoso (entrenador de arqueros) fueron los acusados de “daño contra el patrimonio, agresión y lesión corporal” que debieron prestar indagatoria.



Sin lugar asegurado en la Copa

Después de la polémica del Mineirao, el equipo de Russo busca revancha. Para eso, deberá acceder a la próxima edición del certamen continental. Hay seis lugares para clubes argentinos y quedan cinco disponibles.

Ameal: “Sería bueno jugar el partido otra vez”

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, declaró ayer que su equipo fue “despojado” ante Atlético Mineiro de Brasil y dijo que a su criterio el partido podría disputarse nuevamente porque “se hizo todo mal”.



“Hoy vamos a tomar la decisión acerca de lo que vamos a hacer. Si me preguntan de jugar el partido de nuevo, digo que puede ser porque todo esto estuvo mal hecho”, dijo el dirigente en declaracion.



Por su parte, Román Riquelme, vice de Boca, declaró tras el escándalo que tenía que “felicitar a los muchachos, hicieron una pretemporada increíble, se prepararon muy bien, la gente estaba muy ilusionada. Pero cuando vos ganás los dos partidos y no te cobran los goles, no hay mucho más para hablar. Nos da mucha tristeza”.