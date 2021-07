Misiones presentó los argumentos de su apoyo a la limitación de las plantaciones de yerba

miércoles 21 de julio de 2021 | 10:15hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad hizo públicos este miércoles los motivos por los cuales instruyó al director por Misiones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) a acompañar la Resolución N° 170/21 que limita la ampliación de las plantaciones de yerba mate.

La medida fue la gran polémica del primer semestre, tanto por la manera en la que se aprobó como por las posturas tomadas. Desde algunos sectores de la cadena yerbatera, como el de las cooperativa, se cuestionó la falta de debate previo sobre el tema.

Mientras que desde la industria y desde la provincia de Corrientes se cuestionó la limitación a 5 hectáreas por año y la renovación de hasta el 2% de lo ya plantado a partir de enero de 2022, en tiempos en que muchos productores ya tenía planificadas plantaciones superiores.

A poco más de un mes de aprobada aquella resolución, el gobierno de Misiones decidió hacer pública la postura del Gobernador para así explicar los motivos por los cuales el representante de la provincia acompañó la aprobación de dicha medida.

Lo primero que se explica es que “la medida fue solicitada al INYM por las entidades que representan a los productores de Misiones y Corrientes, y obtuvo amplio respaldo de los sectores de tareferos y cooperativas”. Esto quedó demostrado en la votación del directorio del Inym, donde los representantes de estos sectores acompañaron la medida.

Según exponen desde el Gobierno de Misiones la medida “tiene como objetivo evitar una crisis social y económica por sobreoferta de hoja verde, permitiendo de esta manera un crecimiento ordenado y paulatino de la materia prima, brindando condiciones para el arraigo de la familia rural, la generación permanente de mano de obra a cosecheros y contribuyendo a la dinamización de la economía en cada uno de los municipios donde están las plantaciones. DICHO de otro modo: lejos de prohibir las plantaciones y destruir la capacidad productiva, prevé un crecimiento regulado y equitativo para que todos los actores, tanto pequeños como medianos y grandes, puedan aumentar su superficie”.

Luego se expone que en Misiones se necesita fortalecer el arraigo rural, en primer lugar porque es la provincia con la mayor cantidad de agricultores familiares en el país, “y en cada chacra, las pequeñas extensiones de yerba mate son sumamente importantes en la economía de la familia y de los pueblos”. Pero además “porque las pequeñas y medianas plantaciones generan trabajo para los tareferos, y para entender esto hay que tener presente que las nuevas extensas plantaciones son de alta densidad preparadas para la cosecha con máquinas, y en la cosecha mecánica el tarefero casi no tiene cabida (un tarefero cosecha entre 700 y 800 kilos de hoja verde por día en las pequeñas y medianas plantaciones, mientras que una máquina cosecha 20 mil kilos por día)”, explica el comunicado emanado desde la oficina del Gobernador de Misiones.

Por otra parte se indica que “los datos actuales demuestran la necesidad de implementar la Resolución 170/21 para cuidar al pequeños y mediano productor y al tarefero”. Según los datos que se aportan desde el gobierno de Misiones, el 27 % de la hoja verde es aportada por 5.143 productores que poseen menos de 10 hectáreas de yerba mate y constituyen el 67 % de los actores, en el otro extremo solo el 1% de los productores (80 empresas) con más de 100 hectáreas aportan la misma cantidad.

Entre los argumentos en contra de la medida se expuso la posibilidad de que haya un desabastecimiento de yerba mate, tanto en materia prima como en góndola para el consumidor.

Con respecto a la posibilidad de que falte materia prima, desde el gobierno de Misiones se indica que la habilitación de 5 hectáreas por productor por año “representa 49.000 nuevas hectáreas plantadas por año, ya que son más de 9.000 productores. Esta superficie potencial constituye el doble de lo que se ha plantado en los últimos 7 años. Si a esos números se suma la posibilidad de plantar por año el 2% de la superficie ya inscripta (hoy 177.534,912), son 3.550 hectáreas más, con lo cual se desestima la idea de limitación y prohibición. Esto indica que la actividad yerbatera tiene la posibilidad de incorporar poco más de 53.465 hectáreas cada año; es decir, puede ampliar anualmente en un 30% la extensión de yerba mate cultivada”.

Por otra parte, en lo que refiere a la posibilidad de faltante de yerba mate para el consumo, se sostiene que “en los depósitos de la industria existe un stock de 248 millones de kilos; es decir, el equivalente a casi diez meses de consumo, tanto para el mercado local como para las exportaciones. De acuerdo a esos datos, al cierre de mayo la industria yerbatera contaba con el mayor stock de los últimos cinco años. En cuanto a materia prima, anualmente se procesan alrededor de 800 millones de kilos de hoja verde de yerba mate y las proyecciones indican que, de no mediar alguna contingencia climática grave, ese volumen se mantendría este año”.

Con estos argumentos, el Gobernador de Misiones respaldó la decisión tomada por el gobierno de acompañar con su voto la medida del Instituto.

Las voces en contra

Desde que se aprobó la medida, el 17 de junio pasado, las voces a favor y en contra de la medida resonaron a lo largo y ancho de la zona productora de yerba mate.

La principal crítica fue la manera intempestiva en la que se aprobó la medida. Tanto los industriales como la representación de la provincia de Corrientes criticaron esta cuestión.

“La sobreoferta de yerba mate no le conviene a nadie, me hubiera gustado que este tema se hubiera analizado y debatido entre todo el directorio. Y no que haya sido una decisión sectorial. El 15 de junio entró una nota de la producción y el 17 ya se tomó una resolución”, comentó explicando su voto negativo Esteban Fridlmeier, director por Corrientes en el Inym, días después de la aprobación de la medida.

Detalló, en tanto, que desde la vecina provincia “se depende en un 65% de la producción de Misiones. Nosotros no tenemos mucha tierra como para generar una sobreoferta, pero sí como provincia necesitamos crecer y es un factor por el cual nuestro gobierno provincial apoya y fomenta la producción de yerba. Somos partidarios de que se produzca y se genere trabajo en el país, que no se tenga que importar yerba desde Paraguay o Brasil”.

Desde el sector industrial, la Cámara de Molineros de Zona Productora resaltó que la medida fue inconsulta y acelerada en su aprobación.

“La Cámara de Molineros de Yerba Mate Zona Productora (CMYMZP) manifiesta su más profundo malestar con la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, ante una nueva aprobación intempestiva, sin consulta previa ni debate en el seno del directorio, de la resolución que dispone la prohibición de nuevas plantaciones de yerba mate, mediante conclusiones irracionales y sin haber permitido al sector industrial verificar la veracidad de la información utilizada como base para la determinación en cuestión”, manifestaron .

Por otro lado, desde el sector industrial misionero recordaron que en el Inym habían pedido dos veces que los temas importantes, sean anticipados con suficiente antelación. “Esto se tenía pensado y lo venían trabajando. Cuando lo impusieron sobre tablas, pedimos un cuarto intermedio, no nos hicieron caso, pidieron una votación y obviamente perdimos ocho votos contra cuatro”, se explicó.

La Industria de Alimentos y Bebidas nucleada en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) manifestó también su preocupación respecto de la Resolución por considerar que esta decisión generará una fuerte presión alcista en los precios de las materias primas, que se suman a los sucesivos aumentos de la yerba mate de los últimos cinco años, perjudicando tanto a elaboradores, comercializadores y consumidores.