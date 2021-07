Tras un año de reclamos, intervienen en maltrato animal

miércoles 21 de julio de 2021 | 7:44hs.

Hace ya más de un año que vecinos del barrio Indelnor de Posadas esperan una solución ante la situación que viven con las mascotas de una mujer que, según indicaron, no se ocupa por el bienestar de sus perros e incurre en maltrato animal.“Son más de diez perros que están a la intemperie, sin una cucha, no tienen vacunas, no están castrados, la mamá de todos esos perros sigue teniendo cría, se cruza con sus propios hijos. Le atan adelante y los perros de afuera entran”, expresó una de las vecinas del barrio a El Territorio. Este caso se vuelve aún más complejo debido a que la mujer a cargo de los animales padecería una enfermedad mental.

Una de las vecinas se acercó a la comisaría 18° el 11 de junio de 2020 y se comunicó con el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) para dar aviso del estado de los perros y, porque además, la pelea de los animales genera ruidos molestos.Ayer por la tarde, los vecinos fueron testigos de que se llevaron a los perros del lugar y suponen que fue un operativo de la Municipalidad.

“Me llamaron del juzgado penal, vino el juez, constató lo que le dijimos pero no pasó nada. El Imusa vino pero la chica no le dejó entrar y todo quedó así. Ya no sabemos más que hacer, esa perra no para de parir y nosotros no descansamos de los ruidos cuando los perros se agarran entre ellos y más cuando están alzados”.

Denuncia efectiva

Los pasos seguidos por los vecinos del barrio Indelnor son los que pide la Municipalidad de Posadas: una denuncia en la policía para que el Imusa pueda acercarse a la vivienda en cuestión para constatar el maltrato.En este sentido la directora del Imusa Rosana Gasek, explicó a El Territorio que esta denuncia fue realizada ocho meses antes de que asumiera como responsable del organismo y también comentó cómo es el procedimiento del organismo.

“El maltrato animal está penado por ley en Argentina hace un montón de tiempo. Nosotros podemos ir al domicilio y verificar la situación pero sin una orden previa de un juez no podemos ingresar a la propiedad privada. La gente hace la denuncia, se genera un expediente y nosotros vamos a ver y contamos con la buena voluntad del vecino para que nos deje entrar. En este caso específico lo que se podría hacer es reiterar la denuncia en la policía como maltrato animal para que intervenga la Brigada de Canes. A través de la decisión de un juez desde el Imusa podemos decomisar los animales o tomar otras medidas, como por ejemplo ofrecerle la castración de los animales. Hay casos que necesitan una acción más rápida y sería bueno que se aceleren los pasos”.

El oficial principal González de la Brigada de Canes explicó que también necesitan la orden de un juez para poder ingresar a la vivienda. Ante un llamado al 911 la policía sólo puede acercarse y tratar de mediar entre vecinos hasta que la Justicia determine cómo proceder.

“La Brigada de Canes está encargada de la seguridad con perros, recorrida prevencional y contamos con dos veterinarios que están pendientes a las denuncias que se recepcionan en las comisarías. Cuando una comisaría recibe una denuncia por maltrato animal nos avisan y se le pone en conocimiento al veterinario porque él tiene que corroborar si hay maltrato, porque a veces hay problemas entre vecinos, como por ejemplo cuando el animal hace sus necesidades en vereda ajena. La denuncia es elevada al juzgado y ellos ordenan ir a la casa, con una orden de allanamiento. Sólo con una orden judicial podemos ingresar a la vivienda. Ha ocurrido que el juez ordenó que nos dirijamos a la casa, le explicamos al dueño que hay una denuncia y preguntamos si nos permite entrar a ver el estado del perro, pero si nos dice que no, no se puede entrar, porque no hay una orden. Se actúa como en otros hechos delictivos. Claro que si llegamos y el animal está siendo maltratado, por ejemplo se lo está golpeando, vamos a actuar”.

En coincidencia con Gasek, el oficial indicó además que en las comisarías se ve más celeridad ante los casos de maltrato animal y esto está ligado también al trabajo de concientización.