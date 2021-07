Encontraron al atleta fugado

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

El levantador de pesas ugandés Julius Ssekitoleko, quien se había fugado de la Villa Olímpica de Tokio en busca de trabajo y de una vida mejor de la que tenía en su país, fue hallado en la ciudad de Yokkaichi, a unos 170 kilómetros de donde había desaparecido.



Los clasificados de Argentina a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020



El atleta de 20 años, quien el pasado viernes abandonó su habitación, había dejado una nota explicando sus motivos y, según fuentes de Japón, el ugandés escribió que no quería regresar por las difíciles condiciones para estar en su país de África Oriental y pidió “Trabajar en Japón”.



La delegación africana descubrió la desaparición del ugandés, luego de que el levantador no se presentase a realizarse los test diarios contra el Covid-19.



Ssekitoleko, que iba a regresar la semana próxima a su tierra tras no conseguir su plaza en los Juegos Olímpicos, dejó el hotel sin previo aviso y viajó en tren bala hasta Nagoya, a 200 kilómetros.



El director ejecutivo del comité organizador de Tokio 2020, Toshiro Muto, aseguró que se trata de un caso “muy confuso” y señaló que los anfitriones estudiarán posibles sanciones para el atleta una vez se esclarezcan los detalles de lo sucedido.