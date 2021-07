Producción de peces cerró el semestre con balance favorable

martes 20 de julio de 2021 | 8:31hs.

El prolongado déficit hídrico que afecta desde hace meses a Misiones y la región es un tema que preocupa a diversos sectores productivos, entre ellos, el de la producción de peces. En este sentido, pese a la falta de grandes lluvias, señalan que el semestre concluyó con un balance positivo para la actividad, tanto en la producción como en las ventas.

Indican que por diferentes iniciativas hubo un buen caudal de demanda de pescado que fueron sembrados el año pasado, cuando se sintió en mayor medida las escasas precipitaciones. Desde el área de Acuicultura y Desarrollo Pesquero, señalaron que la situación meteorológica es crítica aunque se destacó la asistencia desde la Provincia, al mismo tiempo que precisaron que aquellos productores que tuvieron complicaciones fueron aquellos que carecieron de un buen asesoramiento en el desarrollo de los estanques.

Por otra parte, las expectativas están puestas en cómo seguirán los pronósticos en relación a las lluvias ya que una profundización de la sequía afectaría el normal desarrollo de los peces en los próximos meses, en vistas de la cosecha para el año que viene.

Balance positivo

En diálogo con El Territorio, Guillermo Faifer, coordinador de Acuicultura y Desarrollo Pesquero del Ministerio del Agro y de la Producción, precisó: “Tuvimos un movimiento interesante, inédito, con el programa Misiones Pescado, que permitió que muchos productores comercialicen sus pescados y que tengan mayor alcance, con el producto procesado, a diferentes localidades”.

Luego recordó que la iniciativa que se lanzó en marzo apunta a incrementar el consumo de pescado elaborado por productores misioneros.

En esta línea, señaló que el semestre cerró con un balance positivo para la actividad, dado el fuerte impulso en las ventas durante Semana Santa como también por el programa iniciativa. En ambos casos, se logró vender la producción de peces desarrollada durante el año pasado.

Recordó que ahora comenzó la siembra para este año que, hasta el momento, se desarrolla sin inconvenientes.

Situación hídrica

La falta de lluvias complica diversas cosechas y producciones. Al respecto, Faifer señaló que el déficit hídrico preocupa a la actividad, sobre todo, en el Norte provincial donde se registraron pocas lluvias en lo que va del año.

Sin embargo, precisó que “hubo problemas con aquellos productores que por diferentes razones no tuvieron un acompañamiento o asesoramiento en la orientación técnica con los estanques, porque la superficie del estanque está determinado por el caudal de agua de la vertiente próxima”.

Sobre este particular, indicó que son casos puntuales y que la crisis se nota, sobre todo, cuando se registran lluvias torrenciales pero en zonas dispersas, por lo que no hay un gran número de agua caída sobre las superficies.

“Generalmente, muchos productores pasan los peces a algunos vecinos que tienen más agua. Si el productor ve que se reduce la cantidad de agua, tiene que reducir la alimentación por la calidad del agua y esa reducción hace que el animal no tenga un buen desarrollo”, explicó el funcionario.

De cara a los próximos meses, Faifer comentó que las expectativas están puestas en que haya un aumento en las lluvias y, en efecto, de los caudales de agua.

“Si no ocurre eso, no vamos a tener los resultados esperados. Puede ser un panorama crítico desde este momento para los próximos meses si no hay grandes lluvias. Ahora los peces no comen tanto por las bajas temperaturas, por lo que no habría inconvenientes, pero hay que seguir monitoreando la situación”, advirtió.

Sobre las últimas heladas que se registraron en la provincia, explicó que “las bajas temperaturas afectan a algunos peces, como la tilapia. Hubo dos notificaciones por mortandad de peces, que fueron de tilapia, que son peces muy sensibles a las bajas temperaturas. Las demás especies tienen resistencia”.

En Jardín América

Luego de una buena temporada de ventas, en Jardín América se registra poca demanda de peces.

Eunice Ferreira, productora, indicó que “nosotros en temporada invernal no contamos con producción para la venta, más bien compramos alevinos y ni bien arranca la primavera evaluarán los resultados obtenidos para empezar a comercializar”.

Además, comentó que hay que tener en cuenta los depredadores, ya que varía la cantidad de alevinos que queda al momento del traslado. Por ello, en estos momentos, no pueden precisar con cuánta cantidad de peces cuentan y qué podrán tener para vender.

“Nosotros trabajamos de esta manera, de forma lenta, donde los peces se alimentan bien para luego poder contar con pescado, los que trabajan para tener producción todo el año, hacen de distinta manera, pero nosotros no, recién en primavera vamos a contar con producción otra vez”.

Con la información de corresponsalía Jardín América.