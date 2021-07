El retorno ya es una realidad

domingo 18 de julio de 2021 | 6:01hs.

La vuelta de Misionero de Pista fue con todo. Es que luego de lo que pasó en Posadas y la paralización temporaria del automovilismo deportivo, se redoblaron los esfuerzos y sí la cuarta fecha, que se disputa en Oberá, marcó récord de temporada con 78 pilotos inscriptos.



Los más rápidos en la clasificación fueron Santiago Viana en el TC4000 Misionero, Kevin Johnson en el TP Clase 1, Martín Correa en la Copa Fiat 1.4 y Juan Pablo Mattive en el TP Clase 3.



El desarrollo de la jornada sabatina mostró mucha paridad en cada una de las categorías.



El posadeño Martín Correa Álvez logró su primera pole en la Copa Fiat 1.4 con un tiempo de 1m28s433/1000 para la mejor vuelta al trazado de 2,776 metros de extensión y dejó segundo al piloto de puerto Iguazú Alejandro “Tano” Loprete, quien marcó 1m28s867/1000.



Tercero fue el piloto solidario Gastón Dalarda, quien reunió gran cantidad de donaciones para el merendero ‘Analía Krujoski’ de Oberá.



“Laburamos muchísimo, tengo un gran equipo, con Adolfo Rosa en los motores y los chicos del DRS en la atención que nunca paran de trabajar. Va dedicado a mi familia que siempre me aguanta, a Facundo Alegre y a los chicos del equipo que nunca paran de trabajar”, comentó Corre Álvez.



En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Mattive (VW Gol) se hizo fuerte de local y pudo quedarse con el uno en clasificación. El obereño marcó un tiempo de 1m22s060/1000 pero no le fue fácil porque a tan solo a 26 milésimas se ubicó Juan Pablo Urrutia (VW Gol) quien redondeó un tiempo de 1m22s086/1000. Tercero fue Gastón Vancsik (VW Gol) con 1m22s194/1000.



En la Clase 3 se dio el debut de Ricardo “Chini” Liesenfeld, quien viene del karting y se subió al segundo VW Gol de Gerardo Von Steinger.



En el Turismo Pista Clase 1, el posadeño Kevin Johnson (Fiat Uno) logró su primera pole en la categoría con un tiempo de 1m23s915/1000.



Quedó segundo en su vuelta al automovilismo el posadeño Julio Abente (Fiat Uno), quien no corría de forma oficial desde el 3 de diciembre del 2006, y marcó 1m24s091/1000 para dejar su sello en Oberá. Tercero fue Jorge Litwiñiuk, quien estrenó nuevo Fiat Uno y marcó 1m24m291/1000.



Fueron 33 pilotos inscriptos, marcando un nuevo récord para la pujante categoría.



En el TC4000 Misionero, el piloto de Puerto Iguazú, Santiago Viana (Ford Falcon), se llevó la pole con un tiempo de 1m20s017/1000 y dejó segundo al puntero del campeonato Javier Kupski, quien marcó 1m20s546/1000; tercero fue Julio César Benítez (Chevrolet) con 1m20s898/1000.



Hoy, desde las 10, irán las series y las finales que se podrán seguir vía steaming por el canal de youtube de Nitro Deportes.

4ª fecha-oberá

Horarios-Hoy



10, 1ª serie Copa Fiat 1.4 a 6 vueltas (máx 10’)



10.20, 2ª serie Copa Fiat 1.4 a 6 vueltas (máx 10’)



10.40, serie TP Clase 3 a 6 vueltas (máx 10’)



11, 1ª serie TP Clase 1 a 6 vueltas (máx 10’).



11:20, 2ª serie TP Clase 1 a 6 vueltas (máx 10’)



11:40, 1ª serie TC4000 Misionero a 6 vueltas (máx 10’)



12, 2ª serie TC4000 Misionero a 6 vueltas (máx 10’)



12.30, final Categoría Copa Fiat 1.4 a 14 vueltas (máx 25 minutos) *Podio



12.55, final Categoría TP Clase 3 a 14Vueltas (máx 25 minutos) *Podio



13.20, final TP Clase 1 a 14 vueltas (máx 25 minutos) *Podio



13.45, final TC4000 Misionero a 14 vueltas (máx 25 minutos)



*Podio



14:10, devolución de sensores