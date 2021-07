Thelma alentó a los jóvenes a vacunarse contra el Covid

domingo 18 de julio de 2021 | 6:00hs.

Thelma Fardin recibió la primera dosis de Sinopharm, en el marco de la campaña de vacunación nacional contra el coronavirus. Y luego, la joven actriz de 28 años, en su cuenta oficial de Twitter escribió una interesante reflexión utilizando el lenguaje inclusivo para destacar la importancia de hacer un esfuerzo colectivo durante la pandemia.



“Para algunos la libertad es hacer lo que se les dé la gana, de modo individual, en general bastante asociado a lo que su condición económica en este sistema de consumo les permite. Para otros la libertad se conquista de manera colectiva”, escribió y siguió: “La vacunación es un acto colectivo, ponemos el cuerpo aunque no hayan pasado los cinco años ideales de ensayo de una vacuna, sí, porque siempre alguien tiene que empezar. ¿Qué es esa idea de que mejor empiece otro?”, preguntó la joven.



Seguidamente, recordó una anécdota de su infancia. “Una vez mi primera maestra de teatro me preguntó: ‘¿Qué es lo más importante arriba del escenario?’ A mis 10 años creo que pasé por un sinfín de respuestas erróneas hasta que cansada me dijo: ‘¡El Otro!’. Y fue un tatuaje en mi cabeza, no sólo para mi profesión por supuesto... Nos vacunamos para salir adelante todos”.



Por último, aseguró: “Sin dudas nos gustaría vivir en un mundo sin pandemias, sin vacunas, con otro sistema de vínculos y sin relaciones de poder y sometimiento, pero las luchas se dan desde adentro. Se pone el cuerpo y la voluntad, sobre todo en esta era donde en paralelo, y probablemente como consecuencia de un gran avance en conquista de derechos, hay una reacción virulenta, individualista y con intenciones claras de vernos retroceder”.