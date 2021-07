Qué ver, leer y escuchar

domingo 18 de julio de 2021 | 6:00hs.

Moxie

Netflix



Una adolescente se inspira en el pasado rebelde de su madre para sacar una revista que denuncia las desiguales reglas y tratos para varones y mujeres en el colegio y

en la sociedad. Con Josephine Langford.



Puppy Dog Pals

Disney+



Los divertidos y traviesos cachorros Bingo y Rolly tienen aventuras diarias junto a su amigo humano Bob, el gato Hissy y el perro robótico ARF. Alrededor del vecindario y más allá, esta pandilla es una familia.



Salvar un corazón

María Laura Gambero



‘Salvar un corazón’ es una apasionante novela de intrigas, persecución, corrupción y escándalos. Su trama desanda el encuentro entre Mirko Milosevic, que tiene un oscuro pasado y un presente desgraciado y, Gimena Rauch; que puede ser su salvación.



La muerte de Artemio Cruz

Carlos Fuentes



En su lecho de muerte, el anciano Artemio Cruz recuerda que no siempre fue ese triste saco de huesos que se apaga; alguna vez fue joven, osado, vigoroso. Y tuvo ideales, sueños, fe. Incluso combatió en una revolución, pero la codicia y la corrupción extinguieron su fuego.



Insegura

Arcángel



El cantante estadounidense de raíces latinas Arcángel lanzó ‘Insegura’, sencillo adelanto de su próximo álbum, que tendrá estelares colaboraciones. Arcángel es considerado un pionero del reguetón y el trap latino.



Only one

Becky G, Khea y Julia Michaels



Khea, Julia Michaels y Becky G presentaron la canción ‘Only one’ con tres videoclips inéditos, con la producción del jamaiquino Di Genius. En cada corto los artistas muestran su perspectiva. El último video, el de Khea, se estrenará el 29 de julio.