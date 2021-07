Hoy se retoma la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V

sábado 17 de julio de 2021 | 6:04hs.

El jueves llegaron a Misiones 15.600 dosis del segundo componente de la Sputnik V que fueron distribuidas a todos los vacunatorios de la provincia y por eso desde hoy se retoma la aplicación a aquellos mayores de 75 años que hayan cumplido las doce semanas o más desde aplicada la segunda.



Hoy deberán acudir a los centros de vacunación las personas que tengan su DNI terminado en 0, 1, 2 y 3; mañana será el turno a mayores de 75 años, con DNI terminados en 4, 5 y 6. Según disponibilidad de vacunas, el lunes se convocará al grupo con DNI terminados en 7, 8 y 9. En Posadas, las segundas dosis se aplicarán en el Complejo Finito Gehrmann.



Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que a medida que se completen los esquemas de este grupo, se irá bajando de grupo etario por quinquenio (cinco años).



Nuevo vacunatorio en Eldorado

El ex Galpón 10 de la Cooperativa Agrícola funcionará como centro de vacunación contra el Covid-19 en Eldorado. La decisión fue informada por José Luis Rivero, coordinador de Zona Norte Paraná de Salud.



Esta medida busca facilitar el acceso de los habitantes de la ciudad a los operativos de inmunización, ya que el ex Galpón 10 se encuentra ubicado en el kilómetro 9, en el centro de la ciudad.



Los operativos de vacunación, hasta el momento, se están llevando adelante en el polideportivo ubicado en el kilómetro. 3, el Hospital Ramón Gardes del kilómetro 2 y en los Caps de barrio Sarmiento (kilómetro 6) y Belgrano (kilómetro 7), a lo que hay que sumarle los operativos extramuros que se llevan adelante en los barrios y el colectivo vacunatorio que se desplaza hacia los barrios más alejados.



Sin embargo las vacunaciones especiales para personas con algún tipo de comorbilidad y tramitadas por medio de Alegra Med, se realizan sólo en el Polideportivo del kilómetro 3



Por otra parte, Rivero informó sobre cambios en horarios de testeos rápido. El centro de testeo rápido ubicado en el Polideportivo Héctor Hugo Ligorria, ubicado en el kilómetro 9, desde el lunes atenderá de 8 a 11.



Casos Nación y provincia

Misiones reportó ayer cuatro nuevas muertes y otros 175 casos positivos de Covid-19, según informó el Ministerio de Salud Pública. Así, la tierra colorada acumula, a lo largo de la pandemia, 574 fallecidos y 28.848 contagios.



En el parte epidemiológico se detalló que las personas fallecidas eran oriundas de las localidades de Posadas, Puerto Libertad, Gobernador Roca, que presentaban comorbilidades, y un paciente de Garupá sin comorbilidades.



De los nuevos contagios, 162 tienen nexo epidemiológico establecido, mientras que trece no exhiben nexo. Por otra parte, hasta ayer la provincia contaba con 1.608 casos activos de los cuales 152 están internados.



Salud Pública indicó además que 8.587 personas se encuentran aisladas de manera preventiva.



En tanto, a nivel nacional el Ministerio de Salud de la Nación informó otras 465 muertes y 17.261 nuevos casos de coronavirus. Así, el país llegó a las 101.158 víctimas mortales y los 4.737.213 contagios desde el inicio de la pandemia.



Actualmente hay 272.950 personas cursando la enfermedad, de las cuales 4.868 se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva (UTI). La ocupación de camas de ese sector es de 60% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y 61,5% en el resto del país.

Con la información de corresponsalía Eldorado