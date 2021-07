Qué ver, leer y escuchar

viernes 16 de julio de 2021 | 6:00hs.

En mil pedazos

Amazon Prime



La relación de Tessa y Hardin atraviesa un momento complicado. Mientras él se hunde en el alcohol, ella se siente atraída por un hombre al que ha conocido. Una historia en la que la fuerza del amor se pone a prueba.



Los 7 pecados capitales

Netflix, Youtube



Un grupo de tiranos tomó el trono. Ahora la princesa deberá buscar a un grupo de caballeros que la ayude a recuperar el reino. Es que a veces, quienes parecen proteger el mundo son en realidad los que intentan destruirlo.



Memorias de mi padre

Osvaldo Mazal - Carolina Repetto



Un compilado de las vivencias de Iosif Lewin durante los años de apogeo del Holocausto.

Los relatos escritos a modo de diario desnudan los periplos vividos en su Lituania natal, durante la gran guerra que asoló Europa el siglo pasado.



El soborno

John Grisham



Lacy Stoltz es investigadora y abogada de Florida, y su trabajo consiste en responder a las demandas relacionadas con la mala praxis judicial. Tras nueve años en el puesto, sabe que la mayor parte de los problemas derivan de incompetencias y la corrupción.



Kesi

Camilo - Shawn Mendes



Camilo acaba de lanzar oficialmente su nuevo sencillo ‘Kesi’, de su más reciente álbum Mis Manos con la colaboración con Shawn Mendes. La unión entre ambos surgió de la admiración entre ellos y de un mensaje de Mendes.



Stay

The Kid Laroi - Justin Bieber



El nuevo single de The Kid Laroi “Stay” es una canción con un sonido moderno ochentoso, acompañado de finas melodías pop y también con su pequeña cuota de trap/rap. Pero Laroi no está solo, lo acompaña nada más que Justin Bieber.