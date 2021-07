De los tres frentes electorales, dos definirán candidaturas en las Paso

viernes 16 de julio de 2021 | 6:04hs.

Tres frentes electorales y dos partidos políticos hicieron su presentación formal para competir en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) a concretarse el 12 de septiembre y, luego, para las legislativas del 14 de noviembre. Los anotados para la carrera electoral con el Frente Renovador de la Concordia, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, como adelantara ayer este matutino. De los tres, el Frente Renovador definirá su propia lista de candidatos, sin internas. A estos espacios se suman el Partido Obrero y Libertad, Valores y Cambio.



“En la UCR lo vemos como algo bueno porque seguimos fortaleciendo el frente. Hace varios años venimos dentro de Juntos por el Cambio y creo que, elección tras elección, la UCR está convencida de que el camino es el acuerdo, es decir tener espacios más amplios como es Juntos por el Cambio”, dijo Ricardo Andersen presidente de la Unión Cívica Radical Misiones.



“Nosotros seguramente vamos a tener competencia dentro del frente y participar de las Paso para que la sociedad en definitiva determine cómo quedará la lista a través de los precandidatos”.



Destacó que en el espacio se nota una madurez política que no se agota en una elección legislativa y la idea es “fortalecer el espacio para ser una real alternativa de gobierno en Misiones que tanto hace falta”.



También consideró que es poco probable algún acuerdo. “Más allá de que existan plazos para un eventual consenso, creo que ya no se va a dar porque hemos intentado. Tuvimos las charlas necesarias y no logramos la lista de consenso. Por eso, sin dramatizar la situación vamos hacer uso del espacio y va haber una competencia dentro del frente y dentro del propio partido”.



Indicó que “más allá de la decisión de la convención que es la que acompaño y acompañamos desde el comité donde definimos que la mejor estrategia electoral era ir con una sola lista a las Paso y que sea encabezada por Martín Arjol, más allá de esta lista, es probable que Gustavo González también compita”.



Frente de Todos

El Frente de Todos reemplaza en la denominación al Frente Agrario y Social para la Victoria que se había presentado en junio para las elecciones provinciales. Los tres principales integrantes de este espacio son el Partido Agrario y Social (Pays), el Partido Unidad Popular y el Partido de la Victoria, más los espacios adherentes.



Dentro de este espacio también esperan definiciones de candidaturas a través de las primarias ya que ayer Isaac Lenguaza ratificó su decisión de competir como candidato por el Pays.



“Con (Héctor) Cacho Bárbaro expresábamos la necesidad de que haya unas Paso para ser los genuinos representantes del Pays a través de un proceso interno como son las primarias”, afirmó Lenguaza.



Plenario del Partido Obrero

En tanto, mañana se concretará un plenario del Partido Obrero provincial para nominar los candidatos.



Representó uno de los espacios que tuvo mucha adhesión en las elecciones provinciales de junio.

En los mismos establecimientos

Eduardo Bonetto, secretario electoral, tras confirmar los espacios que participarán en estas elecciones indicó a El Territorio que “los establecimientos escolares serán los mismos que el 6 de junio”. A su vez, señaló que la Cámara Nacional Electoral con el Ministerio del Interior definirán las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las primarias del 12 de septiembre como para las legislativas del 14 de noviembre. Entre otros plazos importantes a tener en cuenta es el 24 de julio: es la fecha límite del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Del mismo modo, 50 días antes de las Paso, dará inicio formal a la campaña electoral.