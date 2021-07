Odisea con final feliz

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:01hs.

Fueron tres meses en México, lejos de su familia, pero enfocado en una meta que finalmente conquistó. El luchador misionero Mauricio Lovera (20), ya en Posadas, compartió sus días lejos de casa y también su alegría de saber que será parte de los primeros Juegos Panamericanos Junior, en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre.



Mauricio viajó en marzo a tierras aztecas, precisamente a Guadalajara, a un campus de entrenamiento con la selección argentina y en lo que iban a ser sólo cuatro semanas, un llamado extendió la estadía por dos meses más, ya que el Panamericano Junior, clasificatorio a Cali, iba a ser justamente en Jalisco y desde el Enard la directiva fue que era mejor quedarse y aguardar al torneo.



“En el día 28 de estar allá se hizo una reunión por Zoom y nos dicen que teníamos que quedarnos dos meses y medio más para el panamericano”, explicó; y tras esto añadió que “nos sorprendimos, quedamos un poco desesperados -risas- y no sabíamos qué hacer, fue re loco”.



Pero luego las aguas se calmaron, se acomodaron a la idea de que era lo mejor y rindieron al máximo en los entrenamientos.



“De Guadalajara fuimos a Pachuca, y nos quedamos en un albergue deportivo. Pasábamos la calle y ya estábamos en el centro de entrenamiento, así que no nos movíamos mucho más que eso”, compartió.



Sobre sus días, Mauricio explicó que “después de shock, me relajé y lo viví en paz, era entrenar, comer y entrenar. Allá habían salido de cuarentena en marzo y estaban más que nada con el tema de la vacunación y también del distanciamiento, pero tranquilo todo”.



A mediados de junio, el luchador dejó atrás los entrenamientos y llegó el momento de desplegar la colchoneta todo lo aprendido. “Arranqué primero en greco 72 kilos, regalando 6 kilos y salí cuarto; y en libre, también logré quedar entre los cinco primeros y logré la plaza”, señaló contento.



Y nuevamente el apellido Lovera será parte de una cita importante ya que el el 2018, su primo Eduardo, fue el único misionero en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde fue también cuarto, arañando una medalla.



“Valió la pena”

Con su carisma y chispa, Mauricio analizó que “fue mucho tiempo y quedé loco al principio, porque estás en un país que no es el tuyo, pero valió la pena el esfuerzo de estar todo ese tiempo y algo mejor todavía se viene”.



En total fueron seis los luchadores argentinos en el campus, acompañados por un entrenador, y luego en el Panamericano sólo tres obtuvieron el boleto a Cali.



“Me siento tranquilo, logré algo este año tan raro y hasta ahora soy el único misionero en clasificar al Juego Panamericano y eso es importante”, se explayó con claridad.



En cuanto a lo que espera encontrarse en Cali, en la cita que será estreno para la categoría, el misionero dijo: “Voy a estar con atletas de todos los deportes, va a ser re copado, como cuando fue Ricardo (Báez) a Canadá”, rememoró.



Es que Ricardo, el máximo exponente de la lucha en la Tierra Colorada fue pionero en ir a un Juego Panamericano y es sin dudas un motor de motivación para esta nueva camada de luchadores que quieren seguir sus pasos.



Y todo está sostenido por la estructura que lleva adelante el entrenador Adrián Báez que, al frente de Misiones Lucha, logró pulir perlas que hoy brillan en este deporte en el foro nacional e internacional.



“Adrián está re contento y ahora vamos a seguir entrenando en el Cepard, como lo veníamos haciendo; y en septiembre voy a tener que ir a Buenos Aires, al Cenard, y me dijeron que podríamos ir a Brasil a un campus de entrenamiento”.



Para finalizar, el posadeño se marca como objetivo en Cali “ver si podemos llegar a la clasificación de los Juegis Panamericanos de Mayores, aunque va a ser difícil porque sólo los primeros clasifican, pero vamos por todo”.