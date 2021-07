Ordenan detener a la mujer que armó campaña solidaria para estafar

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:05hs.

Luego de detectarse distintas irregularidades en una receta médica que expuso Leticia Zapata, una bonaerense de 30 años que la semana pasada mediante una publicación en su red social Facebook pidió dinero para poder costear un supuesto tratamiento contra el cáncer en el hospital Alemán de Buenos Aires, la Justicia libró durante las últimas horas un pedido de detención para la presunta estafadora.



De acuerdo a lo que pudo averiguar este matutino en base a fuentes que intervienen en la pesquisa, hasta ayer por la tarde se habían recepcionado tres denuncias ante la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones por parte de personas que aportaron desinteresadamente distintas cantidades de dinero a la presunta paciente.



Incluso, una de las denunciantes pagó el pasaje para un supuesto turno al que Zapata debía acudir en el mencionado nosocomio bonaerense.



Por si fuera poco, trascendió que la oncóloga que figuraba como autorizante en los documentos médicos que se apreciaban en el posteo de la supuesta paciente oncológica radicó el lunes por la tarde una denuncia ante penal por falsificación de firma.



Se trata de Paola Flores, que se desempeña como doctora en el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) y que, según según indicaron fuentes consultadas por este matutino, ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, en turno de Posadas, negó haber firmado dichos documentos.



También aclaró que la mujer nunca fue su paciente y mucho menos que fuera atendida en el hospital Ramón Madariaga.



A partir de esto, el juez Miguel Mattos, titular del juzgado en turno, inició las distintas averiguaciones de rigor para establecer los alcances de las maniobras por parte de la implicada, quien junto a su pareja, Matías Pobererezny, hasta ayer seguían sin poder ser ubicados.



Y, en paralelo al pedido de ubicación y detención para la mujer, se libraron distintos oficios al banco Galicia y a Mercado Pago para establecerse cuánto dinero en total recibió la mujer a partir de la supuesta campaña solidaria.



Cabe mencionar que durante la tarde del lunes, y al constatarse las irregularidades en los documentos expuestos por Zapata, se remitió toda la documentación recolectada al área de legales del Parque de la Salud puesto que se “intuye que hay irregularidades en la historia clínica de la mujer”.



De hecho, una “falsificación de la receta médica” en la cual aparece el nombre de la oncóloga Flores.



También los voceros consultados consideraron que “hay una falsificación de la receta, pero no está del todo claro”.



Es por ello que se estima que a finales de semana emitirán un comunicado oficial desde el nosocomio, hasta que la situación se haya esclarecido.



Los dos bonaerenses habrían juntado en cuestión de días más de 350.000 pesos en efectivo, dinero que fue depositado por miles de misioneros mediante depósito bancario o Mercado Pago. Y las sumas aportadas van desde los 300 a los 1500 pesos, pudo saber este medio.



Antecedentes de estafa

Miguel Zapata, hermano de Leticia, desmintió que su familiar padezca algún tipo de enfermedad oncológica y que además tenga hijos como publicó en su cuenta en la red social Facebook.



“Estuvo durante muchos años con un muchacho que sabíamos que trabajaba como abogado en un estudio jurídico. Este muchacho siempre la estuvo acosando cuando ella se quiso separar, en cuarentena se quedaron varados en la costa, después nos enteramos de que este chico había estafado a su familia”, contó el entrevistado, quien en base a averiguaciones que hizo tomó conocimiento de que su cuñado se había quedado con parte de una herencia de su familia.



Agregó que tanto él como su familia perdieron todo tipo de rastro de la mujer en marzo de este año, cuando se enteraron de que Poberezny se habría quedado con dinero de sus padres por la gestión del divorcio.



“Quedamos impactados, nosotros perdimos todo el contacto con ella. Quisimos hacer una denuncia en su momento, pero en las comisarías no nos quisieron tomar la denuncia porque ella era mayor de edad y porque no tiene problemas mentales, tampoco antecedentes de denuncia de violencia. Nosotros ante la incertidumbre nos quedamos con eso. Hasta que ahora en junio aparece una publicación en donde dice que tiene cáncer, que tiene hijos y que estaba en Misiones. Obviamente que nos asustamos mucho”, sostuvo preocupado el familiar.