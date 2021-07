Matt Damon, la gran atracción del Festival de Cannes

lunes 12 de julio de 2021 | 6:00hs.

Con Matt Damon como gran protagonista de las últimas horas, el Festival de Cannes vivió su primer fin de semana de actividades sin que la pandemia altere el cuidadoso diseño de un encuentro que quiere presentarse al mundo como expresión inicial del regreso a la normalidad después de la larga noche provocada por la pandemia.



El festival de cine comenzó el pasado martes y se extenderá hasta el 17 de este mes.



El secretario general del festival, Francois Dussreassoux, dijo que allí se practican por día “miles de tests” para liberar todo el espacio dedicado a Cannes 2021 de los riesgos del Covid-19.



“Tenemos un promedio de tres casos positivos por día y un máximo de seis casos comprobados en una sola jornada”, relató. El uso de barbijo es obligatorio en todas las actividades que se hacen bajo techo. Con todo, la prensa internacional hizo notar que en la mayoría de las proyecciones son muchos los asistentes que permanecen a cara descubierta y no suelen cumplir las directivas sobre distanciamiento social.



Damon se mostró especialmente emocionado, al borde de las lágrimas, después de participar de la primera exhibición mundial de Stillwater, la nueva película de Todd McCarthy (Spotlight: en primera plana), que se presenta fuera de la competencia oficial, y en la que también actúan Abigail Breslin y la actriz francesa Camille Cottin, una de las figuras de la serie Ten per Cent.



“Fue un gran alivio para mí estar de nuevo bajo un mismo techo con mil extraños que son parte de una comunidad, porque todos amamos lo mismo. Nunca me había sentido tan fuerte después de que se nos negó todo esto durante 18 meses. Me conmueve el hecho de que podamos reunirnos aquí de nuevo”, dijo el actor en esa presentación.



Después de Jodie Foster, que recibió la Palma de Oro honorífica de este año por su trayectoria, Damon es la figura de más alto perfil llegada a Cannes desde Hollywood.



Además de acompañar la presentación de Stillwater, el actor ofreció una jugosa masterclass llena de anécdotas, recuerdos y consejos en la jornada del sábado último.



El no a ‘Avatar’

Lo que más llamó la atención fue cómo se refirió al rechazo del papel protagónico de Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos con casi 2.850 millones de dólares de recaudación global.



El actor contó esa anécdota: “Un día James Cameron me llamó para ofrecerme el personaje central de una pequeña historia llamada Avatar. Es más: me ofreció el 10 por ciento de lo que ganara con la película. Nunca van a conocer a un actor que haya rechazado más dinero. Pasaré a la historia por eso. ¡Y además hay secuelas! ¡Dios mío…!”



Damon dijo que declinó la invitación para no dejar plantada la producción de las películas de Jason Bourne. “Fue una decisión moral la que tomé”, señaló. Y también recordó la primera vez que reveló lo que le había pasado: “Se lo dije a John Krasinski y hasta hoy me acuerdo del momento en que lo vi levantarse de la mesa completamente conmocionado. Me dijo: ‘Nada sería diferente en tu vida si hubieras hecho Avatar, excepto que tú y yo tendríamos esta misma conversación en el espacio’”.



Cuando se le preguntó por qué no había dirigido una película hasta ahora, dijo que más de una vez estuvo muy cerca de hacerlo. Le pasó con Tierra prometida (Promised Land) que finalmente protagonizó en 2012 a las órdenes de Gus Van Sant, y también con Manchester junto al mar (Manchester by the Sea), que logró en 2016 seis nominaciones al Oscar, entre ellas mejor guión y mejor actor (Casey Affleck).



“Los medios se rindieron al final conmigo porque soy una persona muy aburrida –explicó al hablar de cómo se lleva con la fama-. Lo que venden los medios es sexo y escándalo. Yo estoy relativamente libre de escándalos y además todos saben que estoy casado y soy padre.