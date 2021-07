Crucero volvió al triunfo

domingo 11 de julio de 2021 | 18:17hs.

Después de siete partidos sin conocer la victoria, Crucero se repuso y, en su estadio de Santa Inés, venció a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 3-0 por la fecha 12 de la zona B del torneo Federal A.

Abel Méndez, a los 5 minutos de iniciado el partido, abrió el marcador para el dueño de casa. El propio Méndez aumentó la cuenta sobre los 17 minutos y de penal. La cuenta la cerró Álvaro Klusener, desde los 12 pasos y a los 42 minutos de la primera etapa.

De esta manera, el Colectivero alcanzó la línea de los 11 puntos y está a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima fase, aunque con varios rivales por delante. En la próxima fecha, Crucero visitará a Douglas Haig en Pergamino.

Racing sigue firme

Racing de Córdoba igualó como visitante ante Central Norte de Salta 0 a 0 y se mantiene en la cima de la Zona B del torneo Federal de fútbol, en uno de los partidos jugados esta tarde por la duodécima fecha del certamen que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada.



El partido se jugó en el estadio Padre Martearena, en la capital salteña, y con el empate la "Academia" cordobesa llegó a las 27 unidades. Central Norte acumula 17 puntos y está cuarto.



La igualdad de Racing, le permitió al escolta Gimnasia y Tiro, que ganó 1 a 0 a Sarmiento de Resistencia, en Chaco, ubicarse a 5 puntos del conjunto cordobés.



Por su parte, en la Zona A, el puntero Deportivo Madryn de Chubut igualó 1 a 1 en su cancha frente a Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan).



Los resultados y posiciones del Federal A, fueron los siguientes:



Zona A



Hoy:



Olimpo de Bahía Blanca 2 (Martín Ferreyra y Pablo Soda) - Ciudad Bolívar 0.



Deportivo Madryn de Chubut 1 (Emiliano López) - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 1 (Luis Argumosa).



Deportivo Camioneros de Luján 1 (Gonzalo Parisi) - Cipolletti de Río Negro 0.



Juventud Unida Universitario de San Luis 2 (Tomás Garro y Damián de Hoyos) - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0.



Sansinena de General Cerri 3 (Antu Hernández, Alejandro Delorte y Maximliano Bowen) - Ferro Carril Oeste de General Pico 0.



Sportivo Desamparados de San Juan 1 (Julio César Cáceres) - Villa Mitre de Bahia Blanca 0.



Huracán Las Heras de Mendoza 0 - Independiente de Chivilcoy 0.



Sol de Mayo de Viedma 1 (Mariano Rivadeneira) - Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Federico Vasilchik).



Posiciones: Deportivo Madryn 26 puntos; Cipolletti y Olimpo 23; Desamparados 22; Juventud Unida de San Luis 21; Independiente 20; Villa Mitre 17; Sportivo Peñarol y Sol de Mayo 16; Sansinena 15; Ferro 14; Huracán Las Heras y Ciudad Bolívar 12; Círculo Deportivo 10; Camioneros 9; y Estudiantes 6.



Zona B



Crucero del Norte de Posadas 3 (Abel Méndez -2- y Álvaro Klusener) - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0.



Defensores de Pronunciamiento 0 - Boca Unidos de Corrientes 0.



Central Norte de Salta 0 - Racing de Córdoba 0.



Unión Sunchales 0 - Douglas Haig de Pergamino 0.



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2 (Franco Coronel -2-) - Sportivo Las Parejas 2 (Juan Cruz Aguilar, en contra de su arco, y Agustín Lavezzi.



Sportivo Belgrano de San Francisco 0 - Juventud Unida de Gualegauychú 2 (Lucas Fiorotto y Juan Francisco Pereyra).



Sarmiento de Resistencia 0 - Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Walter Busse) 0.



Quedó libre Chaco For Ever.



Posiciones: Racing de Córdoba 27 unidades; Gimnasia y Tiro 22; Chaco For Ever 18; Central Norte y Defensores de Belgrano Villa Ramallo 17; Boca Unidos 15; Defensores de Pronunciamiento y Sportivo Belgrano 14; Gimnasia de Concepción del Uruguay y Sarmiento 13; Unión, Las Parejas y Crucero 11; y Douglas Haig y Juventud Unida de Gualeguaychú 8.