Paula Suárez busca reinventar la tradición desde los feminismos

sábado 10 de julio de 2021 | 6:00hs.

La pianista Paula Suárez presenta La vida secreta de Margarita Gauthier, un libro de composiciones musicales inspiradas en el clásico personaje literario de ‘La dama de las camelias’ para moldearlo así por primera vez desde una mirada femenina, ya que en la larga tradición de abordajes sobre ella -que abarcó desde la ópera de Verdi hasta el tango- la figura siempre había sido leída bajo la luz exclusiva de la caligrafía masculina.

“El personaje Margarita Gauthier representa a una mujer sufrida y a la sombra de un varón, rol que nos ha sido endilgado desde siempre, con mayor o menor éxito, según el caso; el tango presenta todos los clichés del género (del tango y del masculino), entonces surgieron algunas preguntas: ¿Es Margarita una mujer sufrida o es así como la ven los varones que escribieron sobre ella? ¿Tendrá Margarita otros intereses en la vida además de ir atrás de su amor Armando Duval?”, se planteó Suárez al encarar este libro editado por Mil Campanas y que está disponible en el sitio suareztorres.com.

La vida secreta de Margarita Gauthier es el nombre de la primera de las diez inspiradas piezas atravesadas por la música popular argentina que integran el libro de la compositora y pianista, quien a lo largo de una extensa trayectoria editó varios discos solistas e integró el premiado trío folclórico Aymama, y que actualmente conforma un dúo tanguero de piano con Leda Torres.

La tradición de la figura de Margarita Gauthier fue siempre creada desde una mirada y un imaginario masculino, que comienza en su origen literario ‘La dama de las camelias’, del escritor francés Alejandro Dumas hijo (1848), abarca la célebre ópera ‘La Traviata’ de Giuseppe Verdi (1853) y alcanza los tangos ‘Griseta’, de José González Castillo y Enrique Delfino (1924) y ‘Margarita Gauthier’, de Joaquín Mora (1943).

“Paula retoma a Margarita en su mundo secreto, lejos del amante sufrido y rencoroso de la novela y del llorón del tango (...) Es la primera mujer que le pone voz a esta historia. Una misma melodía con acompañamientos que van cambiando, como cambia la vida”, escribe Julia Winokur en uno de los prólogos de este libro de partituras que se completará con la grabación de los temas este año.

“La composición es tradicionalmente un lugar destinado para el hombre. Pasa algo parecido en la dirección musical y en el rol de quien arregla música también. Estos lugares están vinculados a la toma de decisiones y a la creación, dos elementos que les fueron negados a las mujeres en todos los ámbitos”, aseguró Suárez en diálogo con Télam.

Y agregó: “Por supuesto que siempre hubo mujeres compositoras, directoras y arregladoras pero nunca han tenido prensa. Como suele suceder, a las mujeres se les exige la excelencia cuando al hombre se le permite la mediocridad y esto no está ausente en la música”.

¿Por qué tomaste la figura de Margarita Gauthier? ¿Hubo otras fuentes como punto de partida de estas composiciones?

Margarita Gauthier es una figura que forma parte del repertorio musical argentino de alguna forma, creo yo, tangencial. Tomé a la figura de Margarita como una representación de esas otras vidas secretas que tenemos las mujeres. Aunque ciertamente no son secretas, solo no están nombradas.

Musicalmente tomé un motivo melódico que se repite casi textualmente varias veces con diferentes acompañamientos formando texturas con desplazamientos rítmicos. Con esta idea intento simbolizar las variantes posibles que puede tener una sola personalidad.

De la misma manera, cada una de las composiciones representa un aspecto de mi propia personalidad y de mis variados mundos musicales.

En este libro están representados universos aparentemente opuestos que son parte fundamental de mis músicas: el candombe y el contrapunto barroco; la música de Chico Buarque; el mundo andino y su hermosa rareza; Avishai Cohen, Totoro y el folclore argentino.

Margarita Gauthier es un personaje nacido en la literatura francesa luego retomada y expandida en otras expresiones de la cultura europea, ¿De qué modo interactúa esa tradición europea con las músicas argentinas?

Ese mundo realista y romántico europeo del siglo XIX parece ser la inspiración de una época del tango tanto en el sentido narrativo del personaje de Alejandro Dumas como en el aspecto lírico general tan necesario para ambientar ciertos dramas.

Si pensamos en algunos tangos romances, tanto en música como en letra, parecen estar escritas en sepia y con ese tufillo a la Europa idealizada del cafecito minúsculo en Montmartre.

¿Podemos decir que estas composiciones nacieron como un proyecto académico y ahora das este paso de difundirlas?

Este proyecto nació gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes, específicamente a la Beca Creación. En 2019 presenté este proyecto en el que me comprometía a completar una serie de trabajos compuestos para la Licenciatura en Música Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Este libro de partituras continuará con la grabación de los temas, proyecto que espero concretar durante este año.

En la música, como en todos los ámbitos, la mujer estuvo desplazada de ciertos espacios, ¿eso tuvo alguna característica particular en relación a las compositoras o las pianistas?

Viví muchas situaciones en mi carrera profesional en las que, por el solo hecho de ser mujer, mi interlocutor varón se ha permitido dudar de mi capacidad. Estuvo el sonidista que descreía de mis necesidades de monitoreo, el periodista que me explicaba cómo hablar, el colega músico que me enseñaba a manejarme en el escenario y hasta el colega docente que me avisaba cuando yo “podía opinar”.

Creo que todo eso está cambiando pero también intuyo que el cambio es más paulatino de lo que lo sentimos en las ciudades.